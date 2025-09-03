Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella

3 de Septiembre de 2025 | 15:28

Natalia Oreiro habló con la prensa en la presentación de su nueva película, “La mujer de la fila”, y opinó sobre las diferencias entre los actores, a raíz de las declaraciones de Guillermo Francella, que manifestó que “hay cine que es muy premiado pero que le da la espalda al público”.

“Lo popular no tiene por qué estar peleado con la calidad. Lo popular siempre es como medio denostado porque es sinónimo de comercial. En ese sentido no comulgo yo”, había dicho el protagonista de “Homo Argentum”, por lo cual algunos actores lo criticaron por no apoyar el cine independiente o los proyectos pequeños.

En ese sentido, Natalia Oreiro fue consultada por Desayuno Americano durante la avant premiere de su película y no dudó en emitir su opinión. “¿Qué sentís cuando algunos actores se expresan en contra del cine de autor? Como, por ejemplo, Guillermo Francella”, le preguntaron.

“Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo. En lo personal, creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla", respondió la actriz.

“A mí, siendo una actriz popular, me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine y que se identifique, que se ría, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas. Grandes directores, como Benjamín Ávila, que hoy presenta esta película e hizo Infancia Clandestina, una ópera prima hermosa, independiente, nos presentó en el mundo. Entonces creo que deben convivir. Nuestro cine es nuestra historia”, agregó.

Sobre Guillermo Francella, recordó que trabajó en la película “Un argentino en Nueva York”, en el año 1998, un paso muy importante para su carrera artística: “A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. ¡Imaginate si no lo voy a recordar con cariño! ¡Un tanque! Voy a ver su película (Homo Argentum) y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra… Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones. Creo que pueden convivir”.

“Estamos en un momento difícil. No solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado. El país está complicado, el mundo está complicado, pero creo que hay que seguir haciendo cosas y creo que, por el contrario, hay que intentar separar un público del otro, hay que hacer cosas que a la gente le emocionen y la haga conectar. Lo que necesitamos es conectar y el cine nos conecta con eso. Decirle a una persona, cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público. Yo jamás le diría al público que tiene que ver una película por su ideología. No. El arte no es eso. El cine no es eso”, concluyó Natalia Oreiro.

