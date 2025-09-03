Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

Operativo contra el grooming y la pedofilia en La Plata: casi 20 allanamientos y detenidos

3 de Septiembre de 2025 | 20:20

La Justicia de La Plata llevó adelante esta mañana una nueva etapa del Operativo Prisma, destinado a combatir la producción y distribución de material de abuso sexual infantil en internet. La acción fue coordinada por los fiscales especializados en ciberdelitos de índole sexual, Hugo Teson y Cecilia Corfield, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Comuna local.

El procedimiento incluyó 19 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la Ciudad, donde se logró la detención de dos personas, la identificación de otras 15 y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, tablets y notebooks, que serán sometidos a pericias forenses en los próximos días.

Según explicaron fuentes judiciales, el objetivo de la operación es profundizar la lucha contra la ciberdelincuencia que vulnera los derechos de niños y niñas, a partir de la detección de redes dedicadas al intercambio y difusión de material de abuso sexual infantil.

El operativo forma parte de una estrategia conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio, que incluye instancias de capacitación para operadores de los Centros de Atención Vecinal (CAVs), servicios locales, Unidades de Primeros Auxilios y escuelas. La meta es que los equipos de cercanía estén preparados para detectar situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes y actuar de manera preventiva frente a posibles casos de grooming o producción de contenido abusivo.

“Estamos convencidos de que el trabajo mancomunado permitirá no solo la detección temprana de víctimas, sino también la prevención de este tipo de delitos, que son particularmente graves y que generan daños irreparables”, remarcaron tras la finalización de los allanamientos.

