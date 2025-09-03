Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"
Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"
VIDEO. En patota, siete ladrones lo golpearon salvajemente para robarle en Berisso
El riesgo país roza los 900 puntos y alcanza el nivel más alto en 5 meses
Operativo contra el grooming y la pedofilia en La Plata: casi 20 allanamientos y detenidos
Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná
Elecciones 2025: a qué hora del domingo se conocerán los resultados en la Provincia
Le "rompieron" la cabeza a un periodista de América TV en el acto de Milei
Viral | El ingreso "libre" de los encapuchados en el acto de Milei en Moreno
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras
La Selección se prepara para recibir a Venezuela: cuál es el probable once que evalúa Scaloni
Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años
Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Medidas para frenar al dólar: la reacción de los bancos y los “mensajes picantes”
Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
El “Retrato de una dama”: la obra robada por los nazis que reapareció en Mar del Plata
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Locura por Ricardo Arjona en Argentina: agotó ocho Movistar Arena y anunció dos fechas más
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia de La Plata llevó adelante esta mañana una nueva etapa del Operativo Prisma, destinado a combatir la producción y distribución de material de abuso sexual infantil en internet. La acción fue coordinada por los fiscales especializados en ciberdelitos de índole sexual, Hugo Teson y Cecilia Corfield, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Comuna local.
El procedimiento incluyó 19 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la Ciudad, donde se logró la detención de dos personas, la identificación de otras 15 y el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, tablets y notebooks, que serán sometidos a pericias forenses en los próximos días.
Según explicaron fuentes judiciales, el objetivo de la operación es profundizar la lucha contra la ciberdelincuencia que vulnera los derechos de niños y niñas, a partir de la detección de redes dedicadas al intercambio y difusión de material de abuso sexual infantil.
El operativo forma parte de una estrategia conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio, que incluye instancias de capacitación para operadores de los Centros de Atención Vecinal (CAVs), servicios locales, Unidades de Primeros Auxilios y escuelas. La meta es que los equipos de cercanía estén preparados para detectar situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes y actuar de manera preventiva frente a posibles casos de grooming o producción de contenido abusivo.
“Estamos convencidos de que el trabajo mancomunado permitirá no solo la detección temprana de víctimas, sino también la prevención de este tipo de delitos, que son particularmente graves y que generan daños irreparables”, remarcaron tras la finalización de los allanamientos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí