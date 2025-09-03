Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional

Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional
3 de Septiembre de 2025 | 17:17

Escuchar esta nota

Una tarde marcada por la conmoción se vivió este miércoles en Plaza Moreno, cuando una persona murió en plena vía pública frente a la mirada de vecinos y transeúntes. El hecho ocurrió a metros de la piedra fundacional de la ciudad, lo que generó un fuerte despliegue de personal policial y de emergencias.

De acuerdo a los primeros reportes, testigos alertaron al SAME al ver a la víctima desplomarse en el lugar. Sin embargo, señalaron que la ambulancia demoró más de 30 minutos en arribar, lo que provocó momentos de tensión entre quienes intentaban ayudar. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales de la salud, finalmente solo pudieron constatar el fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la persona no fue confirmada oficialmente. La Justicia caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte” e inició las actuaciones correspondientes para determinar qué sucedió.

El operativo incluyó el vallado de la zona y la presencia de efectivos policiales y personal municipal de seguridad ciudadana, mientras la noticia se propagaba rápidamente en la ciudad y generaba gran consternación en el corazón platense.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Últimas noticias de Policiales

"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
La Ciudad
Se adjudicaron las obras de la segunda etapa del Plan a otras 120 escuelas de La Plata
Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas y para toda la familia
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Deportes
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras
Las lágrimas de Scaloni por la emoción de un periodista
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Espectáculos
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Morena Rial, explosiva sobre el conflicto de Jorge Rial con el Gobierno
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla