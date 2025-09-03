Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional

Una tarde marcada por la conmoción se vivió este miércoles en Plaza Moreno, cuando una persona murió en plena vía pública frente a la mirada de vecinos y transeúntes. El hecho ocurrió a metros de la piedra fundacional de la ciudad, lo que generó un fuerte despliegue de personal policial y de emergencias.

De acuerdo a los primeros reportes, testigos alertaron al SAME al ver a la víctima desplomarse en el lugar. Sin embargo, señalaron que la ambulancia demoró más de 30 minutos en arribar, lo que provocó momentos de tensión entre quienes intentaban ayudar. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales de la salud, finalmente solo pudieron constatar el fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la persona no fue confirmada oficialmente. La Justicia caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte” e inició las actuaciones correspondientes para determinar qué sucedió.

El operativo incluyó el vallado de la zona y la presencia de efectivos policiales y personal municipal de seguridad ciudadana, mientras la noticia se propagaba rápidamente en la ciudad y generaba gran consternación en el corazón platense.

