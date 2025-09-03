Al igual de que como ocurriera días atrás, los manteros del Parque Saavedra llevaban a cabo este miércoles una protesta frente a la Gobernación que incluía un corte de la calle 6, por lo que se recomendaba evitar el tránsito en la zona.

El sector se movilizaba desde esta mañana en rechazo al desplazamiento que determinó la Comuna, en el marco de las obras y puesta en valor del emblemático espacio verde de la zona de 13 y 66.