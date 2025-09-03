Carrió reveló que está de novia con un hombre de 95 años "muy famoso"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sorprendió hoy al revelar que se encuentra en una relación sentimental con un hombre de 95 años, a quien describió como "muy famoso" y con quien mantiene encuentros secretos para preservar la intimidad de ambos.

Durante una entrevista en el programa "540°" de Cenital+, Carrió dio detalles de su particular romance. "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", relató la ex diputada, que está por cumplir 70 años.

La ex legisladora explicó que la relación se basa en "la ternura, nada más. Todo es escondido" y que evitan comunicarse por WhatsApp o encontrarse en lugares públicos porque podrían ser reconocidos. "El es muy famoso, y yo soy muy famosa", justificó.

Lilita Carrió: "Tengo un novio, tiene 95 años. Nos vemos una vez por semana y nos damos un beso".https://t.co/xfUH5jQqAY pic.twitter.com/GbwBI6dvpY — Cenital (@cenitalcom) September 3, 2025

En otro tramo de la entrevista, Carrió hizo una fuerte confesión sobre su futuro político y su salud, al admitir que le resultó "duro saber que ya no puedo tener un cargo público".

Atribuyó su decisión a motivos de salud y al desgaste que le genera la virulencia del debate actual. "No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser...", concluyó.