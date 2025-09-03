Quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo de motochorros: "Trabajador y buen padre"

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Tenía 37 años y fue víctima de la inseguridad. Le robaron y lo golpearon en Los Hornos, pero falleció 48 horas después en pleno centro platense. Conmoción
Fredy Emanuel Soria fue una victima más en la triste lista de la inseguridad en La Plata. Se trata del vecino de Los Hornos de 37 años, que fue atacado por motochorros y murió 48 horas después tras descompensarse mientras realizaba trámites en pleno centro platense.
Tal como informó EL DIA, ahora investigan si la feroz golpiza que recibió cuando motochorros armados lo golpearon en la zona de 66 y 145 para robarle fue el desencadenante e su fallecimiento. Lo cierto es que la noticia pegó durísimo en distintos ámbitos de la Ciudad y las redes sociales se hicieron eco con mensajes cargados de dolor e impotencia.
Según le dijeron allegados a la víctima, Soria era un hombre “muy trabajador” y se desempeñaba actualmente como personal de limpieza en la UPA N°6 de Los Hornos. Contaron además que convivía con su pareja y los hijos en común que compartían.
"Era muy buen padre", agregaron. Incluso revelaron que al momento de ser interceptado por motochorros, se dirigía a su puesto laboral.
Cabe destacar que según informaron fuentes oficiales hay un detenido y que la Justicia ya dispuso la operación de autopsia en la morgue judicial de La Plata, que será clave para definir la responsabilidad penal.
En cuanto a las líneas de investigación se manejan dos hipótesis. Una apunta al “homicidio en ocasión de robo” que se tramita en la UFI N°8 a cargo del fiscal Martín Almirón, ya que el fallecimiento podría estar directamente vinculado a las lesiones sufridas durante el ataque. La otra se configurará como “homicidio culposo” en caso de que se confirme una presunta negligencia en la atención médica recibida durante los días posteriores al asalto. Acá interviene la UFI N°10 de Carlos Vercellone.
Tal como viene informando EL DIA, el sábado 30 de agosto, Soria salió de su casa rumbo al trabajo en bicicleta. Eran las seis y media de la mañana cuando, en la zona de 66 y 145, dos hombres en moto lo interceptaron. Con los rostros cubiertos, uno de ellos lo apuntó con un arma. El otro lo arrojó al piso y lo golpeó con puños y patadas hasta dejarlo tendido en el suelo.
Los asaltantes escaparon llevándose la bicicleta, el celular, documentación, y hasta una mochila con un equipo de mate. El saldo del ataque: dos costillas fracturadas y fuertes dolores en el torso. Soria, ensangrentado y con dificultad para respirar, llegó a radicar la denuncia y fue asistido primero en la UPA N°6 de Los Hornos. Allí confirmaron las lesiones y lo derivaron al Sanatorio Argentino por su ART. Pese al cuadro, de este segundo nosocomio lo enviaron a su casa con el alta médica y con “diclofenac para el dolor”.
El lunes 1° de septiembre, apenas dos días después del violento robo, Soria se encontraba en la entidad bancaria de 6 entre 46 y 47 -por las tarjetas que le habían robado-, cuando se desplomó. Una ambulancia acudió y el personal médico constató que sufría un cuadro de hipotensión y disnea, con dificultades respiratorias.
Aunque lograron reanimarlo en un primer momento, su estado empeoró y fue trasladado de urgencia al Hospital Sudamericano, donde quedó internado. Allí los médicos intentaron estabilizarlo durante varias horas, pero su organismo no respondió a las medicaciones ni a las maniobras de asistencia.
A las 15.30 de ese mismo día, se confirmó la peor de las noticias: Soria había muerto. La causa consignada en el parte médico fue “abdomen agudo hemorrágico”, un cuadro grave que podría estar relacionado con las lesiones sufridas en el asalto. Frente a este trágico desenlace, se activó de inmediato la intervención judicial. No obstante, los investigadores dejaron abierta la posibilidad de un homicidio en ocasión de robo, en caso de que la autopsia confirme que la golpiza recibida fue determinante en el desenlace fatal.
