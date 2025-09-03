Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"
Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana Karina" y "hay empate técnico"
VIDEO. En patota, siete ladrones lo golpearon salvajemente para robarle en Berisso
El riesgo país roza los 900 puntos y alcanza el nivel más alto en 5 meses
Operativo contra el grooming y la pedofilia en La Plata: casi 20 allanamientos y detenidos
Atención Pinchas: así será la venta de entradas para el partido ante Flamengo en el Maracaná
Elecciones 2025: a qué hora del domingo se conocerán los resultados en la Provincia
Le "rompieron" la cabeza a un periodista de América TV en el acto de Milei
Viral | El ingreso "libre" de los encapuchados en el acto de Milei en Moreno
Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 en un clásico de Reserva caliente y con los arqueros como figuras
La Selección se prepara para recibir a Venezuela: cuál es el probable once que evalúa Scaloni
Julieta Ortega y la confesión más caliente: “La mejor noche de sexo de mi vida fue con un experto”
No llegaron al “casamiento”: se acabó el “amor” entre Elisa Carrió y el misterioso hombre de 95 años
Conmoción en Plaza Moreno: murió un hombre a metros de la piedra fundacional
VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II
Medidas para frenar al dólar: la reacción de los bancos y los “mensajes picantes”
Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
El “Retrato de una dama”: la obra robada por los nazis que reapareció en Mar del Plata
Provincia definió que el lunes tras las elecciones habrá clases en las escuelas
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Locura por Ricardo Arjona en Argentina: agotó ocho Movistar Arena y anunció dos fechas más
Protesta de manteros frente a Gobernación complica el tránsito en el Centro
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
El cronograma de Fuerza Patria en La Plata por el cierre de campaña: recorrida por los barrios
Bronca y reclamo de docentes de La Plata por la inscripción para dar clases en la Provincia en 2026
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pocos días de las elecciones bonaerenses, el Gobierno intervino en el mercado cambiario para evitar que el dólar supere los $1.400. La jugada encendió debates en la city y desató comentarios punzantes entre banqueros y operadores
Escuchar esta nota
La pregunta apareció en un chat de WhatsApp entre dos gerentes de bancos apenas se conoció que el Tesoro empezó a vender dólares para “aportar liquidez”. La explicación oficial contrastó con la crudeza de los pasillos financieros: “No sale como querían, van a poner los dólares que hagan falta para llegar a octubre”.
En la city tradujeron el movimiento como un blanqueo de una operatoria ya en marcha. “Supongo que también con la intención de dar una señal al mercado y de esa forma tener que vender menos”, deslizó un banquero privado.
Los cálculos de las mesas de dinero hablaron de un “piso” de US$100 millones vendidos el martes, una de las municiones más gruesas de las últimas semanas. Desde el 11 de agosto se habían detectado operaciones por US$354 millones. Pero el mercado no acompañó.
“No fue buena la reacción del mercado”, reconocieron en una de las principales sociedades de Bolsa. Otro agente fue más directo: “El votante mira el precio del dólar, por eso tratan de domarlo. Creo que es el único objetivo, al menos hasta el lunes”.
Desde Nueva York, un avezado operador fue todavía más lapidario: “Defender una banda mal puesta es una ridiculez”.
El trasfondo es claro: la dolarización avanza sin freno. Desde abril a julio, el sector privado compró divisas por US$14.700 millones y la proyección para fin de año llega a US$28.000 millones. “Te quedaste sin oferta del agro, el sector externo está tenso, no vieron la dolarización de portafolio”, ironizaron en un banco extranjero.
LE PUEDE INTERESAR
Ayarza: críticas vecinales por el mal estado de los caminos rurales
LE PUEDE INTERESAR
Ramallo enfrenta una deuda de $7.190 millones y crece la tensión política
Solo el 20% de esos dólares quedó en los depósitos. El resto se fue a cajas fuertes y colchones.
En los bancos internacionales aseguran que Javier Milei fue el cerebro del “volantazo dogmático” que eliminó las LEFI, subió encajes y restringió al sector la compra de dólares, en contra de la línea desreguladora de Federico Sturzenegger. En la city, la comparación no tardó en aparecer: “Es otro 28D”, en alusión al día en que el Gobierno de Macri le quitó poder al BCRA y volaron por los aires las metas de inflación.
Otros, en cambio, leyeron el movimiento como una confesión de debilidad: “La venta de dólares es una nueva señal de debilidad”.
La política terminó de condimentar el cuadro. Las sospechas de corrupción que involucran a Karina Milei fueron descripas en la city con una metáfora boxística: “Fue como el gancho sorpresivo de la ‘Locomotora’ Castro a John Jack Jackson en 1994. Siguen grogy”.
El informe del Banco Galicia advirtió que un mal resultado en Buenos Aires podría anticipar un “desenlace desfavorable” en octubre y complicar desde la baja de impuestos hasta la posibilidad de aprobar un Presupuesto.
Mientras tanto, Milei pasó del “vamos a arrasar” a recordar que en 2023 la clave del ballotage era perder en PBA por menos de 16 puntos. En la city ya se animan a poner números: “Una derrota por menos de dos puntos sería un buen número; entre dos y cinco, razonable; más de cinco, un cisne negro”.
El intento oficial por contener al dólar debajo de los $1.400 terminó siendo leído más por los mensajes privados que por las planillas de Excel. De “ridiculez” a “señal de debilidad”, pasando por el recuerdo del “28D” y las comparaciones con un nocaut boxístico, la city habló a su manera: con frases punzantes, cortas y filosas, que resumen mejor que cualquier gráfico la tensión de estos días.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí