¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

En patota, siete ladrones lo golpearon salvajemente para robarle en Berisso

3 de Septiembre de 2025 | 19:44

Escuchar esta nota

En las últimas jornadas, un hombre fue víctima de un violento asalto en el barrio El Carmen de Berisso. Al regresar a la casa de su madre, la víctima fue rodeada por una banda de al menos siete atacantes, quienes lo golpearon y le robaron todas sus pertenencias. El hecho fue captado por una cámara de seguridad privada y las imágenes circulan en redes sociales, generando gran indignación en la comunidad.

El episodio ocurrió el pasado lunes por la noche, en las inmediaciones de calle 92, entre Ruta 11 y 123, y quedó filmado en un video que muestra al hombre intentando escapar, perseguido y finalmente reducido a golpes por los asaltantes.

Según relató un familiar, los delincuentes le robaron su celular, una riñonera con documentos personales y los de su madre, tarjetas de débito y el dinero en efectivo que tenía destinado para la manutención de la mujer mayor de edad.

La víctima, a pesar de los golpes, logró escapar y pidió ayuda. Hasta el momento no se registraron detenidos y la familia difundió el video con la esperanza de que alguien reconozca a los agresores y colabore con la investigación. También solicitaron mayor presencia de seguridad en la zona.

 

