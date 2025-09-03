Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos

Locura por Ricardo Arjona en Argentina: agotó ocho Movistar Arena y anunció dos fechas más

Locura por Ricardo Arjona en Argentina: agotó ocho Movistar Arena y anunció dos fechas más
3 de Septiembre de 2025 | 19:38

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona habilitó la novena y décima fecha en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, tras haber agotado las ocho fechas en el lugar, lo que marca un fenómeno sin precedentes y, quienes todavía no cuentan con su entrada, podrán asistir al espectáculo el próximo 23 y 24 de mayo de 2026.

Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de su gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, el guatemalteco realiza el tour reconocido como la producción más impactante de su trayectoria, que pasará por Buenos Aires el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18 y ahora 23 y 24 de mayo del próximo año. Para estas dos nuevas noches, los tickets se pueden adquirir en la web de Movistar Arena e incluso, para accesibilidad, se puede acceder a planes de financiación de hasta seis cuotas sin interés en el mismo sitio del estadio.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos, con una gira que coincide su nombre con el disco que se estrenará este mismo año. Así, este trabajo se convertirá en uno de sus primeros compilados inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último. 

No obstante, en sus sus recientes visitas por Argentina,se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el mismo arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield con localidades agotadas. Por tanto, esas fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

