Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Política y Economía |Polémica por una publicación

Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa

El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano y la Casa Rosada rechazaron la versión de un medio, que habló de un “freno embarazoso” en las negociaciones. El embajador argentino en Washington y el funcionario Juan Pazo también desmintieron la nota

Argentina y Estados Unidos desmienten que se haya frenado el acuerdo para viajar sin visa

Javier Milei y la Secretaria de Seguridad Nacional de EE UU, Kristi Noem / AFP

3 de Septiembre de 2025 | 16:29

Escuchar esta nota

El Gobierno argentino y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) salieron a rechazar una versión publicada por el sitio Axios que aseguraba que el proceso para sumar a la Argentina al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) había quedado en suspenso.

En un posteo en redes sociales, el DHS fue categórico: “Lo que resulta realmente vergonzoso es que Axios lo considere periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con la Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.

En paralelo, desde Washington, fuentes diplomáticas argentinas reforzaron la misma postura: “El programa sigue desarrollándose sin inconvenientes”, remarcaron, y señalaron que en los últimos días se mantuvieron reuniones técnicas entre la embajada argentina y agencias estadounidenses. “Todo avanza adecuadamente”, insistieron.

El eco de la publicación

La nota de Axios había descrito una situación “embarazosa”: una delegación argentina que habría viajado a Washington para cerrar el acuerdo se habría encontrado con que la firma estaba suspendida por internas en la administración Trump. Según ese medio, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, objetaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hubiera avanzado sin la debida autorización.

De acuerdo con Axios, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, habría llegado a Miami y allí se le habría informado que el acuerdo “le faltaba una firma”. El medio sostuvo incluso que la delegación argentina habría quedado varada dos días a la espera de definiciones que nunca llegaron.

Desmentidas argentinas

La versión sorprendió en Buenos Aires y en la propia embajada en Washington. Tanto diplomáticos como funcionarios argentinos remarcaron que el viaje de Pazo no estaba vinculado al programa de visas. El propio Pazo lo confirmó: “La visita de la delegación de ARCA nada tiene que ver con la implementación del VWP. Fueron tres días de trabajo y cooperación con autoridades del gobierno norteamericano, que en nada coincide con lo que están tratando de mostrar las notas periodísticas”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

El dólar oficial se mantuvo estable tras la intervención

LE PUEDE INTERESAR

Del "que no vayan" al "que se pudra o que haya paz”: en medio de fuertes cruces, Milei cierra la campaña en el Conurbano

El funcionario detalló que los encuentros con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) apuntaron a actualizar la tecnología de control fronterizo: “Desde 1994, año en que se implementó el sistema María, la aduana nunca se actualizó. La mayoría de la tecnología tiene más de 20 años, es obsoleta y deficiente para controlar carga y pasajeros de acuerdo a estándares internacionales”.

El rol de la embajada

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, también salió al cruce de la versión periodística. “En línea con la aclaración y desmentida que realizó el DHS, quiero dar por cerrado este vergonzoso episodio de desinformación. El programa de visa waiver goza de buena salud y seguimos trabajando para lograr el objetivo lo antes posible”, afirmó.

Fuentes diplomáticas destacaron que la última reunión técnica entre los equipos del DHS y de la embajada argentina se produjo el viernes pasado, y que allí no se plantearon objeciones. “El trabajo continúa, con un intercambio fluido de información y el cumplimiento del checklist de requisitos exigidos para acceder al programa”, señalaron.

Cómo se gestó el acuerdo

El primer paso concreto para que la Argentina reingrese al VWP se dio el 1° de mayo pasado, cuando equipos técnicos del DHS y de la embajada argentina comenzaron a trabajar en una autoevaluación sobre la viabilidad del proyecto.

El impulso político llegó el 28 de julio, con la visita de Kristi Noem a Buenos Aires. La funcionaria norteamericana fue recibida por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein. En la Casa Rosada se firmó un acuerdo de entendimiento que abrió el camino formal para la incorporación del país al programa, que ya incluye a 42 naciones.

En aquel encuentro, Noem anticipó que el proceso no sería inmediato, pero aseguró que se buscaría “un camino acelerado”. El compromiso fue que los argentinos pudieran viajar y permanecer hasta 90 días en EE.UU. sin necesidad de visa, aunque con un plazo mínimo estimado de un año para cumplir con todos los requisitos técnicos.

Axios también publicó que, como parte del acuerdo, la Argentina se comprometió a reemplazar software de origen chino en Aduana por productos estadounidenses. Además, vinculó el supuesto freno a las repercusiones del escándalo de audios en Buenos Aires y a la necesidad de “más discusiones” sobre la situación política local.

Si bien ninguna de esas condiciones fue confirmada oficialmente, lo cierto es que el contexto en Washington muestra a la administración Trump endureciendo su política migratoria: en las últimas semanas se anunció que estudiantes y periodistas extranjeros verán restringidos sus plazos de permanencia en el país.

Pese a ello, fuentes en ambos gobiernos insisten en que la relación bilateral entre Milei y Trump atraviesa un momento de cooperación fluida. En ese marco, el acuerdo para el ingreso argentino al Visa Waiver Program sigue “encarrilado” y sin señales de frenarse.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar oficial se mantuvo estable tras la intervención

Del "que no vayan" al "que se pudra o que haya paz”: en medio de fuertes cruces, Milei cierra la campaña en el Conurbano

Medidas para frenar al dólar: la reacción de los bancos y los “mensajes picantes”

Ayarza: críticas vecinales por el mal estado de los caminos rurales
Deportes
Estudiantes y Gimnasia empatan 0 a 0 en el clásico de Reserva
Las lágrimas de Scaloni por la emoción de un periodista
Benja Domínguez, otra vez sin competencia internacional: por qué Bologna no lo anotó en Europa League
Colapinto será reemplazado por Paul Aaron en la primera prueba del Gran Premio de Italia
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Policiales
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
Flor Vigna lanzó una canción dedicada a Griselda Siciliani: qué dice la polémica letra
El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”
Morena Rial, explosiva sobre el conflicto de Jorge Rial con el Gobierno
Natalia Oreiro se metió en la polémica entre los actores por el cine: qué dijo sobre Guillermo Francella
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla