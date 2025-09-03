VIDEO.- La Plata homenajeó a 100 empresas platenses y firmaron escrituras del Parque Industrial II

En el marco del Día de la Industria, que se celebró ayer, la Municipalidad de La Plata le rindió un emotivo homenaje al sector industrial platense, uno de los pilares de la economía de nuestra ciudad. En el Parque Industrial I, de 520 y Ruta 36, el intendente Julio Alak encabezó el acto en el que se les entregó una plaqueta de reconocimiento a unos 100 empresarios de distintas firmas.

"Es un Día de la Industria muy feliz. Hay varios motivos fundamentales: primero la posibilidad de distinguir a 100 industriales de la Ciudad que invirtieron y dieron empleos. Algunos son industriales que tienen más de 100 años en La Plata, como así también están los nuevos emprendedores que están generando producción y empleo", dijo el jefe comunal ante la consulta de EL DIA. Además Alak reveló que durante la ceremonia se entregaron 7 escrituras del Parque Industrial II: "Son empresas que compraron esas tierras y que como el municipio las abandonó en los últimos 8 años no pudieron escriturar. Pero hoy lo concretamos, y vamos a concretar 12 más en los próximas días". Y precisó que “nuestro objetivo es consolidar a La Plata como una ciudad que acompañe a sus industrias, impulse la producción y genere más empleo local”.

Por otro lado destacó que la empresa Desa de Edelap "trajo al Parque Industrial II un cable de 50 kilómetros de largo, que son 52 bobinas, que permite recambiar un cable antiguo que abastece a la zona norte de nuestra ciudad. Eso generaba muchos cortes en la zona norte, tanto en domicilios como en la vía pública, comercios e industrias. Es una inversión de 17 millones de dólares y el trabajo va a estar listo en marzo. Es un tercio de la ciudad que va a tener un suministro eléctrico seguro y no sufrirá los cortes que tuvieron en los últimos 10 años".

Sobre las elecciones del domingo el Intendente dijo: "Vayan a votar por el partido político que más les guste. Mas allá de lo que pasó en estos 42 años de democracia en el país, el sistema está firme. Elijan el partido que elijan, que los platenses vayan a votar".

El encuentro comenzó con la proyección de un video institucional y las palabras de las autoridades, seguido por un reconocimiento a empresas emblemáticas. Luego, las siete empresas locales firmaron su escrituración en el Parque Industrial II, en tanto que se presentaron los resultados de la primera Encuesta a la Industria Manufacturera y se expuso el Programa “Líderes Digitales” para pymes.

Día de la Industria: más voces en La Plata

Mercedes Lagioiosa, secretaria de Producción e Innovación Tecnológica de la Comuna manifestó: "Estamos muy contentos porque la política industrial también se construye con los industriales. Este mimo a los que invierten es importante". Y agregó que "hace poco hicimos el censo industrial y hoy sabemos que hay 600 industrias en La Plata que generan más de 15 mil empleos. Fue un agradecimiento a ellos y completamos un hecho histórico en la Ciudad el haber entregado 7 escrituras, después de 19 años, del Parque Industrial II".

Por su parte, José Ramón Arteaga, destacó que "muchos empresarios de la región fueron reconocidos por un intendente que puso en la capital de la Provincia el mayor esfuerzo de hacerla productiva".

Carlos Riusech, uno de los dueños del Frigorífico Gorina aseguró que "estamos muy orgullosos de haber participado en este evento. Es muy importante para todos los platenses y los que estamos radicados y producimos en esta ciudad". Sobre las obras que encaran tras el incendio que destruyó gran parte de la planta dijo que "podemos afirmar que estamos en plena reconstrucción. Fue una decisión familiar, más que empresarial. Empezamos las obras y esperamos estar habilitados a partir del año próximo". Para cerrar dijo: "Lo que vivimos hoy fue la pujanza del sector productivo. Más de 100 industrias celebramos este día y representa el sacrifico y el empleo, que es lo que tenemos que aportar como país".

En tanto que Jorge Estevez, de Miller Building International, empresa dedicada a la construcción de estructuras metálicas, precisó: "Este acto tiene un recordatorio muy especial. Ayer se cumplieron 30 años desde que se inauguró este Parque Industrial. Es un festejo muy importante y estamos muy orgullosos de haber podido recibir a los industriales de esta ciudad. Nosotros tenemos 150 trabajadores y en obras otros 180 más".

Mientras que Blanca, de la firma Cediel, dedicada a producir bobinados eléctricos industriales desde hace más de 40 años, dijo: "Es un elogio que nos enaltece".

FIRMA DE ESCRITURAS

Como se informó, durante la jornada, firmaron sus escrituras las empresas Adhesivos Parsecs SA, Banco Mariva SA, Coryca SRL, Grupo FB Bienes Raíces SRL, Laboratorios Bagó, Multibandas SRL y Yafla SA.

Cabe recordar que, hasta hace poco, las industrias del predio funcionaban en una situación precaria, con la sola tenencia de un boleto de compra-venta. Tras su creación en 2006, y luego de 19 años de espera, el espacio fue formalmente reconocido como Parque Industrial a partir de un decreto del gobernador Axel Kicillof, lo que significó un verdadero hito para la ciudad. Posteriormente se rubricó el Reglamento de Funcionamiento Interno, otorgando mayor seguridad jurídica tanto al Parque como a las empresas allí instaladas.

Adquirido por el Municipio bajo la gestión del intendente Alak en 2006, el Parque Industrial La Plata II cuenta con 86 hectáreas y 158 lotes disponibles para la radicación de proyectos productivos.

Una por una, las empresas que fueron reconocidas

Las empresas reconocidas durante la actividad fueron, Aco Color S.A., Acorazado S.A., Adelfa S.R.L., Agrodeca S.A.S, Alimentos Monje Negro S.R.L., Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., Aremet, Biafar Sanidad Animal S.R.L., Carnes Yamuni S.A., Cedam S.A., Cediel S.A. 3., Cerámica Ctibor S.A., Cerámica Fanelli S.A., Contenedores del Sur S.R.L., Conteplat S.A., Coryca S.R.L., Emapi S.A., Fadecco S.A. y Familia Colanero S.A.

También Federal Mogul Argentina S.A., Frigolar S.A., Frigorífico Gorina S.A.I.C., Gleba S.A., Globant, Grupo ERV S.R.L., Grupo MLP S.R.L., Hermida Vida, Hielocity S.R.L., High Quality Films S.A., IL Sole Alimentos Sin Tacc S.R.L., Industria del Plástico y Metalurgia Albano Cozzuol S.A., Inoxpla Ingeniería S.R.L., Isotech S.R.L., Jasfly S.A. y La Mantequería S.A.

Además, recibieron la distinción La Pastelera Sin Tacc, Laboratorio Lepetit S.A., Laboratorios Bagó S.A. 4, Lectus S.A., LMA Servicios Industriales S.A., Madeco Argentina S.A., Manufactura de Fibras Sintéticas S.A., Mava S.A., Miller Building International S.A, Molino Campodónico, Multibandas S.R.L., Nail Show S.R.L. y Ninive S.A.C.I.F.I.A.

Finalmente, fueron destacadas Nutrisur S.R.L., Pies Descalzos S.R.L., Platalab S.A., Radha Colors S.R.L., Randon S.A., Rodar Electric S.R.L., Rolidar S.A., Sabinur S.A., Saint Michel S.R.L., Service Vial S.A., Setuain S.A.C.I.F.I.A., Sistema Burbujas S.R.L., Taranto S.A., Vetifarma S.A. y Yafla S.A.