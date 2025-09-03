Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Acto de Milei en Moreno: hirieron a un periodista de América TV

Acto de Milei en Moreno: hirieron a un periodista de América TV
3 de Septiembre de 2025

Un periodista resultó herido esta noche en las afueras del acto que el presidente Javier Milei encabezaba en la localidad de Moreno, como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo.

El cronista Cristian Mercatante, del canal América, fue alcanzado por un objeto contundente arrojado a modo de proyectil y terminó con una herida en la cabeza y la cara ensangrentada, mientras era asistido por personal del sistema de salud.

La agresión se produjo en medio de un clima de hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, quien trabaja como cronista para el programa “Desayuno Americano”, fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

Milei en Moreno: "Se metieron con mi hermana" y "hay empate técnico"

El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas'”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

El ataque al periodista es el corolario de una jornada de máxima tensión en Moreno, que estuvo precedida por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre “graves riesgos” y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.

