¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos

Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”

Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Mamá ya la conoce”
3 de Septiembre de 2025 | 16:33

Escuchar esta nota

Evelyn Botto y Fede Bal son el centro de atención en los medios desde el pasado viernes cuando finalmente se conoció a uno de los matchs menos pensados, pero esta mañana, el mediático terminó por blanquear aquello que los une, sostuvo que les “pasan cosas” y se deshizo en halagos hacia la artista.

En línea a los calificativos que usó la multifacética, Bal pidió: “Tenemos que romper la palabra ‘novio’ y ‘compromiso’ porque la tele te encasilla rápido”, al tiempo que citó a diversos comunicadores: “‘Están enamorados’, ‘hace un año o dos’, ‘están de novios’, ‘¿Quién conquistó a quién?’ Y no es por ahí”.

En cuanto a Botto, señaló: “Es una mina sumamente inteligente y me atrae mucho, mucho eso, cuando de golpe te tira una pregunta y decís ‘ah listo, que bien’. Es sumamente talentosa a otros niveles y eso me rompe, me pasó mucho en mi vida”.

Asimismo, recordó el material audiovisual “Amor random”, que realizaron juntos en 2021: “Cuando fui al videoclip, me gustó, algo me pasó. Dijeron ‘acción’ y se despertó una cosa que ya entraba en calor. Le di un buen beso en la ficción y ya quería meter lengua, pero no me parecía porque estaba en un impás con mi novia”.

No obstante, reveló que en esta nueva etapa, se encontraron desde un otro lugar: “No es una chica tan fácil, nos hemos visto, ella está muy incómoda en esta situación y la pasa mal. Yo soy hijo de los móviles y los noteros. Le digo que no corra y no sea la figura que no da nota, pero tiene poca experiencia”.

El conductor no dejó de lado el caos mediático que generó: “Esto tiene que parar, me llamó hasta Pergolini para que vaya con Evelyn al programa. Sin ser pedante, me pregunto qué les interesa mis vínculos con una mujer ¡¿Dónde están Wanda y Mauro cuando lo necesitan?!”.

“Cuando fuimos a ver Rocky sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar”, explicó con consciencia de que estarían en boca de todos. No obstante, señaló: “Me pasan cosas muy lindas, me siento muy atraído por ella, me gusta mucho compartir, incluso momentos artísticos, hablar, comer, cocinar, momentos que no voy a contar al aire y cosas”.

“No nos preguntamos todo el tiempo lo que hacemos, tampoco estamos en una pareja abierta. Estoy en un vínculo. Hay algo muy libre que ella sabe dónde se mete y sabe como tratarme. Ella es un minon re divertida y no me entran las balas de quienes le dicen ‘Amiga salí de ahí’”, añadió. “Hay un paradigma que tiene que cambiar que no es una relación abierta o noviazgo. Estamos surfeando una ola en la que nos pasan cosas y cuando la están hace cuatro días esperando en la puerta del streaming y va a querer salir corriendo”, continuó el hijo de Barbieri.

“Hay vínculos libres y quiero hacer bien esto. No nos preguntamos qué hicimos ayer, me importa darle la mano, ir a comer, al teatro a ver a un amigo y me pareció un planazo que seguramente repitamos”. Para concluir, Fede se refirió a su mamá, Carmen Barbieri: “Mamá la conoce y lo primero que me dijo fue que le sacó el papel de Úrsula porque yo hubiera sido mejor Úrsula que ella”.

 

