Salía de la facultad y fue abordada por motochorros

VIDEO. Ley por la discapacidad: veto contra la emergencia, afuera
Alak y sus candidatos cerraron la campaña local junto a Kicillof
Un sorpresivo corte en la venta de GNC provocó múltiples inconvenientes
Jugueterías por la inclusión: muñecos y juegos que rompen el molde
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Otro revés: media sanción al proyecto que pone límites al uso de los DNU
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
VIDEO. “El Concejo de Ensenada es una escribanía del Ejecutivo”
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
Una editorial “boutique” inauguró su nueva espacio en City Bell
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad en La Plata volvió a quedar en evidencia con un nuevo hecho denunciado por una joven estudiante. La víctima, de 24 años, relató que fue abordada por dos motochorros mientras regresaba a su casa luego de cursar en la facultad. Según relató, el episodio ocurrió en 63 entre 4 y 5.
Voceros indicaron que la damnificada caminaba por la vereda cuando advirtió la presencia de dos hombres: uno sobre un motovehículo de pequeña cilindrada con una mochila identificada con el logo de “Pedido Ya”, y otro de pie junto a la moto. Al pasar junto a ellos, la joven aseguró que fue sorprendida por el hombre que estaba de pie, quien la sujetó por la espalda y le tapó la boca mientras le exigía sus pertenencias.
La víctima relató que lograron sustraerle una mochila negra que contenía materiales de la facultad, además de su billetera con el DNI, entre otros objetos personales. Los atacantes también intentaron quitarle el teléfono celular, pero no lograron concretar el robo. Por el momento, la denuncia quedó radicada y la policía inició tareas de relevamiento del lugar y búsqueda de testigos y cámaras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí