Salía de la facultad y fue abordada por motochorros

La inseguridad en La Plata volvió a quedar en evidencia con un nuevo hecho denunciado por una joven estudiante. La víctima, de 24 años, relató que fue abordada por dos motochorros mientras regresaba a su casa luego de cursar en la facultad. Según relató, el episodio ocurrió en 63 entre 4 y 5.

Voceros indicaron que la damnificada caminaba por la vereda cuando advirtió la presencia de dos hombres: uno sobre un motovehículo de pequeña cilindrada con una mochila identificada con el logo de “Pedido Ya”, y otro de pie junto a la moto. Al pasar junto a ellos, la joven aseguró que fue sorprendida por el hombre que estaba de pie, quien la sujetó por la espalda y le tapó la boca mientras le exigía sus pertenencias.

La víctima relató que lograron sustraerle una mochila negra que contenía materiales de la facultad, además de su billetera con el DNI, entre otros objetos personales. Los atacantes también intentaron quitarle el teléfono celular, pero no lograron concretar el robo. Por el momento, la denuncia quedó radicada y la policía inició tareas de relevamiento del lugar y búsqueda de testigos y cámaras.