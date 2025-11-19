Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Para impulsar las inversiones

Eliminan las retenciones al petróleo convencional

19 de Noviembre de 2025 | 01:36
Edición impresa

El Gobierno Nacional anunció que avanzará en la eliminación de las retenciones al petróleo convencional, con el objetivo de incentivar la actividad en las cuencas maduras y dar mayor previsibilidad al sector energético.

La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que se alcanzó un acuerdo con las provincias productoras. Como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut, que se comprometió a revisar sus regalías y cánones como parte de un “esfuerzo compartido”.

Actualmente, los derechos de exportación (DEX) para el petróleo convencional pueden llegar hasta el 8% cuando el precio internacional supera los US$60 por barril. Según fuentes oficiales, la quita de retenciones apunta a sostener la producción en zonas maduras, favorecer nuevas inversiones y resguardar el empleo en la industria.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

En el acta, la Nación se compromete a avanzar con la adecuación del régimen de DEX hasta su eliminación, mientras que Chubut ratifica su política de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones. “El Gobierno Nacional continúa reduciendo la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, para aliviar al sector privado, promover inversiones y consolidar un crecimiento sostenible basado en reglas claras”, señaló el Ministerio de Economía.

El gobernador Torres celebró el acuerdo y lo definió como “la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge”, con un impacto estimado de US$370 millones que se reinvertirán en la industria. “Es un hito que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad. Esta decisión reconoce el esfuerzo de nuestra gente y devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense”, afirmó.

