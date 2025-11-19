Brasil, con la inflación más baja desde 1998

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
Redacción AFP
La inflación en Brasil registró su menor resultado para octubre en casi 30 años y se moderó a 4,68% en los últimos doce meses, acercándose a la meta oficial. El asunto es sensible en la primera economía de América Latina: la popularidad del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se ha visto golpeada en parte debido al alza en el precio de los alimentos, especialmente a principios de año.
La inflación mensual fue de 0,09% en octubre, la menor para ese mes desde 1998, cuando alcanzó 0,02%, reportó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La moderación, menor a la esperada por el mercado, se debe especialmente a una reducción en los costos de electricidad en los hogares, indicó el IBGE. Y los precios de los alimentos se mantuvieron estables en el décimo mes del año.
La inflación interanual había navegado por encima de 5% durante la mayor parte del año, con un repunte en septiembre a 5,17%.
En 4,68% en octubre, se acerca a la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%, fijada como meta para 2025.
Para intentar controlar las presiones inflacionarias, el Banco central mantiene desde julio su tasa de interés de referencia en 15%, una de las más altas del mundo.
¿Esta vez es diferente?
Expertos e instituciones financieras consultadas por la encuesta Focus del Banco estiman una inflación de 4,55% este año.
