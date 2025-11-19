Brasil, con la inflación más baja desde 1998

Redacción AFP

La inflación en Brasil registró su menor resultado para octubre en casi 30 años y se moderó a 4,68% en los últimos doce meses, acercándose a la meta oficial. El asunto es sensible en la primera economía de América Latina: la popularidad del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se ha visto golpeada en parte debido al alza en el precio de los alimentos, especialmente a principios de año.

La inflación mensual fue de 0,09% en octubre, la menor para ese mes desde 1998, cuando alcanzó 0,02%, reportó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La moderación, menor a la esperada por el mercado, se debe especialmente a una reducción en los costos de electricidad en los hogares, indicó el IBGE. Y los precios de los alimentos se mantuvieron estables en el décimo mes del año.

La inflación interanual había navegado por encima de 5% durante la mayor parte del año, con un repunte en septiembre a 5,17%.

En 4,68% en octubre, se acerca a la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%, fijada como meta para 2025.

Para intentar controlar las presiones inflacionarias, el Banco central mantiene desde julio su tasa de interés de referencia en 15%, una de las más altas del mundo.

Expertos e instituciones financieras consultadas por la encuesta Focus del Banco estiman una inflación de 4,55% este año.