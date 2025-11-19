Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Menos de la esperada

Brasil, con la inflación más baja desde 1998

Brasil, con la inflación más baja desde 1998
19 de Noviembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Redacción AFP

La inflación en Brasil registró su menor resultado para octubre en casi 30 años y se moderó a 4,68% en los últimos doce meses, acercándose a la meta oficial. El asunto es sensible en la primera economía de América Latina: la popularidad del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se ha visto golpeada en parte debido al alza en el precio de los alimentos, especialmente a principios de año.

La inflación mensual fue de 0,09% en octubre, la menor para ese mes desde 1998, cuando alcanzó 0,02%, reportó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La moderación, menor a la esperada por el mercado, se debe especialmente a una reducción en los costos de electricidad en los hogares, indicó el IBGE. Y los precios de los alimentos se mantuvieron estables en el décimo mes del año.

La inflación interanual había navegado por encima de 5% durante la mayor parte del año, con un repunte en septiembre a 5,17%.

En 4,68% en octubre, se acerca a la banda de tolerancia oficial de 1,5% a 4,5%, fijada como meta para 2025.

Para intentar controlar las presiones inflacionarias, el Banco central mantiene desde julio su tasa de interés de referencia en 15%, una de las más altas del mundo.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

¿Esta vez es diferente?

Expertos e instituciones financieras consultadas por la encuesta Focus del Banco estiman una inflación de 4,55% este año.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Hay aumento a estatales? Provincia y gremios retomaron la paritaria salarial

En FOTOS | La gran nube de polvo llegó a La Plata y la Región

La tradicional gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en La Plata

Estudiantes el domingo y Gimnasia, el lunes: días y horarios de los octavos de final del Clausura

“Ética, valiente y abanderada de causas justas”: el dolor de los colegas de psiquiatra asesinada en La Plata

Guardia alta: hay árbitros para Rosario Central - Estudiantes y Gimnasia - Unión por 8vos de Final
+ Leidas

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

Estatales, sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La agenda de festejos de los 143 años de La Plata

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Central, con algunos regresos y una baja clave

“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Últimas noticias de Opinión

Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos

¿Seremos el gran ejemplo que el amigo Donald quiere mostrarle a Latinoamérica?

¿Esta vez es diferente?

Denuncia sobre el estado de los trenes tras otro accidente
Deportes
“Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave
La Reserva busca la semifinal ante San Lorenzo en Estancia Chica
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
Con Dóvalo y una posible línea de cinco en defensa
Policiales
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
El jury a Makintach y un lapidario “11 a 0” que la dejó sin rango de jueza
Asesinaron a un joven de 20 años por una bici
Un asalto a una mujer que recordó un trágico caso
Miguel Bru: murió el último policía que seguía preso
Espectáculos
Un suspiro: el “Estamos de paso” de Tinelli ya pasó
“Fionna & Cake”: “El público tiene ganas de ver más historias de estos personajes”
Improcrash: dos décadas de vértigo y humor
“Afectan mi buen nombre y honor”: Canosa llevará a Fabiola a la Justicia
“Le gana el ego”: Vero Lozano sobre la foto de Wanda con Johnny
Información General
Apagón en internet: una falla volteó parte de la web
La sífilis creció un 20% de un año a otro en el país
Ya se venden los pasajes de tren para las vacaciones
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un empresario español gana un juicio millonario en Mendoza y promete donar más de U$D 500 millones a Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla