El consumo en autoservicios tuvo un aumento del 12,5% en octubre

El consumo en autoservicios de todo el país volvió a crecer en octubre y registró un incremento del 12,5% frente al mes de septiembre, de acuerdo con un informe elaborado por la firma Scanntech. El estudio relevó el comportamiento de 725 autoservicios distribuidos en distintas regiones, que en conjunto procesan más de 3 millones de tickets mensuales. El ticket promedio durante octubre alcanzó los $8.948.
Según el reporte, todas las categorías de productos mostraron una recuperación en términos de volumen respecto del mes previo. Este desempeño implicó un cambio de tendencia luego de un septiembre marcado por la contracción: ese mes el consumo había caído 7,8% frente a agosto y la baja interanual se había ubicado en 6,3%.
Pese al repunte mensual, la comparación con octubre del año pasado todavía arroja un saldo negativo. El consumo interanual registró una caída del 2,3%, un retroceso que se verificó tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en las provincias del interior. El informe señala que, aunque los comportamientos de consumo difieren entre regiones, la tendencia general muestra un patrón similar en todo el país.
En materia de precios, octubre registró un aumento promedio del 2% en los autoservicios relevados, mientras que la variación acumulada en los últimos doce meses llegó al 21,1%. Entre los rubros con mayores incrementos intermensuales se destacaron cosmética, productos de cuidado del hogar y artículos relacionados con la merienda y el desayuno, que mostraron subas superiores al promedio general.
El relevamiento de Scanntech busca ofrecer una fotografía mensual del comportamiento del consumo en autoservicios, un canal de ventas que en los últimos meses viene alternando entre caídas y recuperaciones moderadas, en un contexto atravesado por variaciones de precios, cambios en los hábitos de compra y una fuerte dispersión entre categorías.
