Se sortearon las vacantes para colegios de la UNLP

Ayer se llevó a cabo el sorteo público oficial para la asignación de vacantes para el ingreso a los colegios que funcionan en la órbita de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Los resultados se pueden consultar en el sitio web de EL DIA (https://www.eldia.com/nota/2025-11-18-8-50-0-seguilo-en-vivo-arranco-el-sorteo-de-vacantes-para-los-colegios-de-la-unlp-la-ciudad).
La ceremonia que define los buscados bancos a través del azar se llevó a cabo por turnos y los resultados definitivos se conocieron al instante, de acuerdo con cada horario de sorteo asignado.
Asimismo, hubo acceso presencial en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado (calle 7 entre 47 y 48).
El sorteo no sólo abarcó vacantes sino que ofreció diversas listas de espera ante cursos sin disponibilidad de asientos. Por tal motivo, en algunos listados quienes salieron sorteados aparecieron con la denominación “en espera”.
De esta manera, están disponibles los resultados para aquellos aspirantes a la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, donde hubo 2.834 inscriptos para ocupar las 150 plazas disponibles.
También se definió el futuro de los 753 anotados al Colegio Nacional que presentó 220 plazas disponibles; y del Liceo Víctor Mercante, donde sólo hubo 112 vacantes para 485 anotados.
En tanto, también se conocieron los resultados finales para el Bachillerato Bellas Artes, sólo se ofrecieron 7 vacantes para 545 aspirantes.
En síntesis, 4.167 estudiantes y sus familias estuvieron alerta al sorteo para ingresar al ciclo lectivo 2026 en colegios de la UNLP.
