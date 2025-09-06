Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados

En la mañana de este sábado se disputó una nueva edición del clásico de divisiones juveniles entre Gimnasia y Estudiantes, Pinchas y Triperos. En este sentido, las categorías mayores se enfrentaron en Estancia Chica, mientras que las menores hicieron lo propio en el Country Club.

Estudiantes, tras esta jornada clásica cosechó tres triunfos, mientras que Gimnasia logró dos victorias y se registró un solo empate. Cabe recordar que a mitad de la misma se disputó el clásico de Reserva en el predio de City Bell, en el cual, también terminaron igualados pero sin goles.

La Novena División cerraron la jornada clásica en el Country Club de City Bell y el encuentro terminó inclinado para el lado del Lobo con un triunfo 2 a 1. El conjunto comandado por Felipe Desagastizabal se impuso con goles de Ciro Balbuena y Tiziano Rodríguez, mientras que en Estudiantes, dirigido por Valter Schunke, convirtió Pedro Rivero.

En la Octava División, también disputado en City Bell, el triunfo se lo llevaron los pibes del Pincha por 2 a 1. Facundo Rearte adelantó a Estudiantes, seguido por un gol de Giovanni Infante. Gimnasia descontó antes del descanso con Santino Broglia, pero la reacción tripera no alcanzó para empatar.

La séptima División también tuvo un triunfo de Estudiantes por 2 a 1, luego de una remontada en el inicio de la jornada en City Bell. Gimnasia se puso en ventaja con un gol en contra, pero Agustín Ipoutcha lo empató antes del final del primer tiempo. Luego, el defensor Facundo Díaz, apareció a pocos minutos del final para darle el triunfo al Pincha.

La Sexta División terminó 1 a 1 en Estancia Chica y se convirtió en el único empate de la jornada. El marcador se abrió con un derechazo de Agustín Giachero para el Lobo y se cerró con el empate de Santino Crego para el Pincha, en un desarrollo intenso y parejo que no admitió discusiones en el reparto de puntos.

En la Quinta División, que se disputó en el predio de Estancia Chica, Gimnasia celebró el triunfo con un doblete de Benjamín Muñoz. Sanabria había empatado momentáneamente para el Pincha, pero nuevamente Muñoz inclinó la balanza con una definición tras un tiro libre y rebotes en el área.

En el arranque de la jornada en Abasto, el clásico de la Cuarta División fue para Estudiantes, que se impuso con un doblete de Tobías Ganduglia. El goleador del Pincha afianza al equipo entre los primeros de la categoría y así acumula 12 gritos en 17 encuentros.