Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados

Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados

prensa Gimnasia

6 de Septiembre de 2025 | 15:33

Escuchar esta nota

En la mañana de este sábado se disputó una nueva edición del clásico de divisiones juveniles entre Gimnasia y Estudiantes, Pinchas y Triperos. En este sentido, las categorías mayores se enfrentaron en Estancia Chica, mientras que las menores hicieron lo propio en el Country Club. 

Estudiantes, tras esta jornada clásica cosechó tres triunfos, mientras que Gimnasia logró dos victorias y se registró un solo empate. Cabe recordar que a mitad de la misma se disputó el clásico de Reserva en el predio de City Bell, en el cual, también terminaron igualados pero sin goles. 

La Novena División cerraron la jornada clásica en el Country Club de City Bell y el encuentro terminó inclinado para el lado del Lobo con un triunfo 2 a 1. El conjunto comandado por Felipe Desagastizabal se impuso con goles de Ciro Balbuena y Tiziano Rodríguez, mientras que en Estudiantes, dirigido por Valter Schunke, convirtió Pedro Rivero. 

En la Octava División, también disputado en City Bell, el triunfo se lo llevaron los pibes del Pincha por 2 a 1. Facundo Rearte adelantó a Estudiantes, seguido por un gol de Giovanni Infante. Gimnasia descontó antes del descanso con Santino Broglia, pero la reacción tripera no alcanzó para empatar.

La séptima División también tuvo un triunfo de Estudiantes por 2 a 1, luego de una remontada en el inicio de la jornada en City Bell. Gimnasia se puso en ventaja con un gol en contra, pero Agustín Ipoutcha lo empató antes del final del primer tiempo. Luego, el defensor Facundo Díaz, apareció a pocos minutos del final para darle el triunfo al Pincha. 

La Sexta División terminó 1 a 1 en Estancia Chica y se convirtió en el único empate de la jornada. El marcador se abrió con un derechazo de Agustín Giachero para el Lobo y se cerró con el empate de Santino Crego para el Pincha, en un desarrollo intenso y parejo que no admitió discusiones en el reparto de puntos.

LE PUEDE INTERESAR

Siempre Verstappen: dio la vuelta más rápida en la historia del Fórmula 1 y se quedó con la pole del GP de Italia

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza

En la Quinta División, que se disputó en el predio de Estancia Chica, Gimnasia celebró el triunfo con un doblete de Benjamín Muñoz. Sanabria había empatado momentáneamente para el Pincha, pero nuevamente Muñoz inclinó la balanza con una definición tras un tiro libre y rebotes en el área.

En el arranque de la jornada en Abasto, el clásico de la Cuarta División fue para Estudiantes, que se impuso con un doblete de Tobías Ganduglia. El goleador del Pincha afianza al equipo entre los primeros de la categoría y así acumula 12 gritos en 17 encuentros. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025

Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Últimas noticias de Deportes

¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers

Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"

Siempre Verstappen: dio la vuelta más rápida en la historia del Fórmula 1 y se quedó con la pole del GP de Italia

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza
La Ciudad
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Policiales
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Espectáculos
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral? 
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
Política y Economía
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones en la Provincia
San Nicolás: creció 30% la venta de autos 0km en agosto
Tandil: la Usina construye una nueva subestación para abastecer a la zona norte
Tandil: colocarán nuevas señalizaciones en la Ruta 226 mientras avanza el pedido de semáforos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla