Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral?
Tarjetas de crédito: la misión de cubrir el saldo total y los intereses estratosféricos de pagar el mínimo
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025
Maduro pidió hablar con Trump en medio de la tensión militar: "El diálogo es la única solución"
Se viene una final prometedora en el US Open: Sinner ganó y definirá el título con Carlos Alcaráz
Los números que salieron hoy sábado en el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la mañana de este sábado se disputó una nueva edición del clásico de divisiones juveniles entre Gimnasia y Estudiantes, Pinchas y Triperos. En este sentido, las categorías mayores se enfrentaron en Estancia Chica, mientras que las menores hicieron lo propio en el Country Club.
Estudiantes, tras esta jornada clásica cosechó tres triunfos, mientras que Gimnasia logró dos victorias y se registró un solo empate. Cabe recordar que a mitad de la misma se disputó el clásico de Reserva en el predio de City Bell, en el cual, también terminaron igualados pero sin goles.
La Novena División cerraron la jornada clásica en el Country Club de City Bell y el encuentro terminó inclinado para el lado del Lobo con un triunfo 2 a 1. El conjunto comandado por Felipe Desagastizabal se impuso con goles de Ciro Balbuena y Tiziano Rodríguez, mientras que en Estudiantes, dirigido por Valter Schunke, convirtió Pedro Rivero.
En la Octava División, también disputado en City Bell, el triunfo se lo llevaron los pibes del Pincha por 2 a 1. Facundo Rearte adelantó a Estudiantes, seguido por un gol de Giovanni Infante. Gimnasia descontó antes del descanso con Santino Broglia, pero la reacción tripera no alcanzó para empatar.
La séptima División también tuvo un triunfo de Estudiantes por 2 a 1, luego de una remontada en el inicio de la jornada en City Bell. Gimnasia se puso en ventaja con un gol en contra, pero Agustín Ipoutcha lo empató antes del final del primer tiempo. Luego, el defensor Facundo Díaz, apareció a pocos minutos del final para darle el triunfo al Pincha.
La Sexta División terminó 1 a 1 en Estancia Chica y se convirtió en el único empate de la jornada. El marcador se abrió con un derechazo de Agustín Giachero para el Lobo y se cerró con el empate de Santino Crego para el Pincha, en un desarrollo intenso y parejo que no admitió discusiones en el reparto de puntos.
LE PUEDE INTERESAR
Siempre Verstappen: dio la vuelta más rápida en la historia del Fórmula 1 y se quedó con la pole del GP de Italia
En la Quinta División, que se disputó en el predio de Estancia Chica, Gimnasia celebró el triunfo con un doblete de Benjamín Muñoz. Sanabria había empatado momentáneamente para el Pincha, pero nuevamente Muñoz inclinó la balanza con una definición tras un tiro libre y rebotes en el área.
En el arranque de la jornada en Abasto, el clásico de la Cuarta División fue para Estudiantes, que se impuso con un doblete de Tobías Ganduglia. El goleador del Pincha afianza al equipo entre los primeros de la categoría y así acumula 12 gritos en 17 encuentros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí