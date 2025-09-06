Colapinto, con mejor ritmo que Gasly, subió al puesto 14° en la última prueba en Monza: se viene la clasificación

Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que finalizó 14°.
Colapinto, quien venía de terminar último este viernes en la práctica libre 2, registró una vuelta rápida de 1:20,034 y quedó a solo 703 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).
El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.
Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 213 milésimas a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, que terminó 18° al igual que en las dos sesiones de entrenamientos anteriores.
La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.
En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris le sacó solo 21 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
El semillero también vive su clásico
La clasificación del GP de Italia, que se corre en el “Templo de la velocidad” de Monza, comenzará a las 11 de la mañana.
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
