El Mellizo celebró su segundo título con el Fortín

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina y consiguió el segundo título de la mano de Guillermo Barros Schelotto, en lo que va del año. Sin dudas, el equipo crece cada día más y se ilusiona de cara a lo que viene, donde deberá jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing.

Guillermo llegó al elenco de Liniers en marzo pasado y luego de un comienzo irregular, con más derrotas que victorias, empezó a encontrarle la vuelta al equipo. Sobre todo, después del mercado de pases y la pretemporada.

El primer objetivo del año de Vélez fue la Supercopa Internacional ante Estudiantes, donde de manera contundente, la pudo celebrar. El 8 de junio pasado, venció 2-0 al Pincha en el Libertadores de América para levantar su primer trofeo del año, por los tantos de Tomás Galván y Braian Romero.

Y ayer, en Rosario, obtuvo el segundo en casi tres meses, tras vencer también 2-0 a Central Córdoba gracias a los dos goles de Jano Gordon. De esta manera, levantó su primera Supercopa Argentina y logró la estrella 19 de su historia.

“NO NOS GENERARON PELIGRO”

Tras el título de Vélez, Guillermo Barros Schelotto elogió la labor de su equipo y destacó que fueron justos ganadores: “Siempre estuvimos bien parados tácticamente. Nos complicaron, pero no generaron situaciones de gol. El juego estaba dividido. En el segundo tiempo con el gol, lo manejamos mejor”.

Además elogió al Ferroviario, sobre todo por el antecedente reciente de la final de la Copa Argentina del año pasado, en la que derrotó al Fortín: “Eran rivales incómodos, que le habían ganado a Vélez una final”.

Después se refirió a la expulsión que sufrió por parte de Facundo Tello, con quien después tuvo un diálogo post partido: “Era pisotón y roja contra Gordon. Eso le dije. Pero bueno, no pasa nada”. Sobre las pelotas paradas, señaló que la del segundo gol fue la que ensayaron en la previa de la final.