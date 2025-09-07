Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país

El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
7 de Septiembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

La de hoy es una jornada trascendente para el sistema democrático, que los argentinos vienen consolidando desde 1983, en una continuidad que ojalá se perpetúe y perfeccione. Y jamás debiera olvidarse que corrieron muchos tiempos carentes de solidez institucional, cuando la oportunidad de votar y elegir a los representantes de la ciudadanía parecían un sueño imposible de concretar. Es por eso que, en las fechas electorales, corresponde valorar esas instancias de la vida política del país.

Al acudir hoy a las urnas, cada ciudadano y ciudadana de la provincia de Buenos Aires estará ejerciendo uno de los derechos más sagrados que consagra la Constitución y, también, cumpliendo con la obligación cívica de ofrecer su aporte a la consolidación del sistema democrático, sobre cuyas bases puede construirse un futuro mejor y asegurar la vigencia de garantías esenciales.

No hay apatía, desinterés o enojo que justifiquen ausentarse de semejante compromiso. Las urnas simbolizan esos derechos y obligaciones, que son los imperativos legales y morales propios de una sociedad plenamente desarrollada.

Se descuenta, asimismo, que cualquiera sea el resultado, la esperanza común es la de que en la jornada de hoy se desarrolle un acto cívico ejemplar. La Provincia y sus numerosos municipios, tal como el país todo, necesitan en forma imperiosa el compromiso de la ciudadanía y, también, de hechos concretos que fortalezcan la justicia, la prosperidad, la seguridad y la paz del conjunto. Cada voto transmite, seguramente, ese mensaje.

Cualquiera sea el resultado, la esperanza común es la de que hoy se desarrolle un acto cívico ejemplar. Se necesita del vigoroso compromiso ciudadano y, también, en forma prioritaria, de hechos concretos que fortalezcan el clima de estabilidad política e institucional.

Desde luego que la participación ciudadana en estas jornadas no se agota en el acto de votar. Es necesario asimismo que quienes hayan sido designados para desempeñarse como autoridad en alguna mesa de votación cumplan con la carga pública que eso representa. Y también que quienes actúen como fiscales de las distintas fuerzas políticas contribuyan con su esfuerzo y una conducta ejemplar a la absoluta normalidad del operativo electoral.

LE PUEDE INTERESAR

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

De todos depende, entonces, que la de hoy sea una jornada enriquecedora para la democracia y ejemplar para toda la población, en la que la ciudadanía sepa ser protagonista y no mera espectadora.

También debe confiarse en que todos los engranajes del acto comicial –desde su inicio hasta su final- funcionen en forma adecuada y transparente, para lo cual se hará preciso que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el trámite electoral y la eficacia del escrutinio pongan su máximo celo y esfuerzo.

Existen, sin dudas, cuestiones de gran importancia que están pendientes, como el hecho cierto y palpable de que los partidos políticos aparecen desdibujados en la vorágine de los últimos años, en claro desmedro de la participación ciudadana en la vida pública. Pero, al mismo tiempo, lo que debe celebrarse es el acostumbramiento colectivo a las elecciones periódicas; como una instancia natural en un sistema institucional consolidado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis

Un descanso feliz con aire en ambas tablas

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado
Últimas noticias de Opinión

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral

Ganará el que menos errores cometió

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit

Los X de la semana
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados
Información General
Fallo histórico A pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla