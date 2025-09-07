Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit
7 de Septiembre de 2025 | 03:16
Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo y una figura central en la búsqueda de hijos desaparecidos y nietos, falleció ayer a los 106 años.

En un comunicado, Abuelas la recordó como “una gran compañera, amiga leal, siempre dispuesta a hacer lo que la institución requiriera” y expresó un profundo agradecimiento por su entrega, solidaridad y amor en la búsqueda de los nietos.

Su nieta, Mariana Eva Pérez, la despidió en redes sociales con un emotivo “Para mí sos eterna”. Rosa recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario, el Premio Anual Azucena Villaflor, la Mención de Honor Juana Azurduy, y el Reconocimiento del Senado de Santa Fe. Quienes la conocieron la evocan por su memoria, su amor por el tenis y el tango, y su alegría en los festejos.

Nacida el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, Rosa era hija de colonos judíos que escaparon de los pogroms zaristas, una herencia de tenacidad que marcó su vida.

 

