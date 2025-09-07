Francos apuntó contra la pareja de Pagano

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, decidió meterse de lleno en el escándalo de los audios que sacude a la política. Ahora respaldó a Gisella Robles, la exsocia de Franco Bindi, quien en una entrevista con el portal Newstad relató su vínculo con el empresario y lanzó durísimas acusaciones.
Robles aseguró que Bindi -pareja de la diputada Marcela Pagano- tiene conexiones con agentes de la ex SIDE, con Hugo Moyano y Leopoldo Moreau. También habló de viajes a Europa costeados con tarjetas ajenas y de contactos con figuras como Lázaro Báez, Mauro Federico y Jorge Rial.
El punto más explosivo fue su convicción de que Bindi participó directamente en la grabación y filtración de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se revelaría un presunto sistema de coimas.
Aprovechando el impacto mediático, Francos publicó en su cuenta de X: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo. ¿Y ahora?”.
El mensaje agitó aún más la interna, dado que Pagano había señalado días atrás al propio Francos como responsable de maniobras de espionaje y de la filtración.
En respuesta, la diputada utilizó también las redes sociales. Primero descalificó a Robles: “Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional”. Luego volvió a apuntar contra Francos: “Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… ¿y ahora? Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.
LE PUEDE INTERESAR
Relevan deflación en precios de los alimentos
LE PUEDE INTERESAR
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Más tarde, agregó otra crítica: “Con periodistas amigos el Gobierno quiere que dejemos de hablar de la corrupción, del 3%, de cómo le robaban a los discapacitados. Están al horno. Por eso contratan barras que reemplazan militantes”.
La disputa entre Francos y Pagano viene escalando en los últimos días y ya combina acusaciones de corrupción, espionaje y operaciones políticas. El jefe de Gabinete respondió que “todos serán citados a la Justicia” y que el oficialismo seguirá adelante con las denuncias.
El escándalo, lejos de apagarse, suma cada día nuevos capítulos y enfrenta a dos de las figuras más visibles de la escena política actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí