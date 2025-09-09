Impresionante choque múltiple en Plaza Moreno: un auto terminó en la vereda

Un accidente de tránsito generó momentos de tensión en la tarde de este martes en 12 entre 49 y 50, en pleno centro de La Plata. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 17.30 horas y no se registraron heridos.

De acuerdo al parte oficial, una vecina de Berisso conducía un automóvil Hyundai i10 blanco por calle 12 en sentido a Plaza Paso. Al llegar a la intersección con calle 50, aceleró para evitar detenerse con el semáforo en rojo y fue impactada en la parte trasera por un Ford Focus rojo conducido por una joven.

Tras la colisión, la joven perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una camioneta Nissan Frontier gris, que estaba estacionada en el lugar y pertenecía a una vecina de la cuadra. Producto del impacto, el Hyundai terminó en la vereda, lo que generó preocupación entre los transeúntes.

En el lugar trabajó personal policial y se verificó que no hubo heridos, aunque los vehículos involucrados sufrieron importantes daños materiales. El caso quedó caratulado como accidente de tránsito.