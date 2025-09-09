Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Úrsula Corberó sorprendió desde su cuenta de Instagram al hacer anuncio muy especial. La actriz española mostró su pancita de embarazada y comentó "esto no es IA". El posteo se llenó de likes en pocos minutos y de mensajes de felicitaciones de actores españoles y también de argentinos ya que el padre del bebé es Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín.

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en el año 2015, durante el rodaje de la serie "La embajada", de Antena 3. Desde ese momento, se volvieron inseparables.

Los actores se acompañan en sus carreras y se respetan en sus proyectos, inclusive cuando les toca estar viviendo en diferentes ciudades por su trabajo. "La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempos separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir...", había explicado el actor en una entrevista.

Minutos después del posteo de ella, Chino publicó otra vez la foto de su mujer embarazada y la llenó de emojis de felicidad.