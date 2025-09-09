Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Policiales

Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras

Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
9 de Septiembre de 2025 | 11:37
9 de Septiembre de 2025 | 11:37

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes la creación de dos nuevas categorías dentro del régimen de Servicio de Policía Adicional (Polad), destinadas a la cobertura de eventos masivos.

Según la Resolución 1774/2025 publicada en el Boletín Oficial, las categorías 6 y 7 estarán orientadas a tareas específicas en contextos de gran concurrencia. 

La primera para funciones técnicas y profesionales especializadas, como operación de drones, gestión de videovigilancia o pericias.

Mientras que la segunda para actividades de planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.

La norma define como evento masivo a aquellos espectáculos, reuniones o actividades artísticas, deportivas, musicales o festivas con una asistencia estimada igual o superior a 4.000 personas, desarrollados en espacios abiertos, cerrados o semicerrados, con público participante o espectador.

En estos casos, las contrataciones podrán combinar diferentes categorías del servicio, incluidas las nuevas, siempre sobre la base de un plan de seguridad individualizado. 

El texto establece que las horas correspondientes a la categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado, y el plus será casi el doble que la categoría 5.

En tanto, las horas correspondientes a la categoría 7 no podrán superar el 15% del total contratado, y el valor, en este caso, será casi el triple que la categoría 5, que también será actualizada a partir de esta resolución.

Qué son las horas de Policía Adicional

Las horas Polad son solicitadas por un particular que requiere que un policía custodie su negocio o cuadra de manera permanente. Para la fuerza son adicionales especiales que se prestan para cubrir esos lugares o puestos y son horas pagadas por el particular.

En el caso de comercios que soliciten custodia, el servicio se presta dentro o en la vereda y el efectivo no hace rondín. Para tramitarla, el particular tiene que ir hasta la comisaría de su jurisdicción y pedir la custodia, luego desde esa dependencia se evalúa la situación. Con una nota al Ministerio de Seguridad se solicita la custodia y con eso se genera una orden de servicio que baja a Jefatura Departamental y es reenviado a la comisaría. 

