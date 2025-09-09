Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras

Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
El dólar oficial abrió en alza en el Banco Nación: suben los bonos y las acciones en Wall Street
Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores
Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?
Mauro Icardi demandaría a Wanda Nara por revelar intimidades
VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas
Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes de La Plata esperan impacto en precios
Un diputado bonaerense electo tiene un proyecto para eliminar la VTV: "Es un curro"
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Natalia Oreiro confesó los motivos por los que no quiere hacer teatro
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes
En pleno robo, intentó defender a su mamá y lo desmayaron de un golpe
En La Plata sigue el sol radiante a la espera de la primavera
¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes la creación de dos nuevas categorías dentro del régimen de Servicio de Policía Adicional (Polad), destinadas a la cobertura de eventos masivos.
Según la Resolución 1774/2025 publicada en el Boletín Oficial, las categorías 6 y 7 estarán orientadas a tareas específicas en contextos de gran concurrencia.
La primera para funciones técnicas y profesionales especializadas, como operación de drones, gestión de videovigilancia o pericias.
Mientras que la segunda para actividades de planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.
La norma define como evento masivo a aquellos espectáculos, reuniones o actividades artísticas, deportivas, musicales o festivas con una asistencia estimada igual o superior a 4.000 personas, desarrollados en espacios abiertos, cerrados o semicerrados, con público participante o espectador.
En estos casos, las contrataciones podrán combinar diferentes categorías del servicio, incluidas las nuevas, siempre sobre la base de un plan de seguridad individualizado.
LE PUEDE INTERESAR
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
El texto establece que las horas correspondientes a la categoría 6 no podrán superar el 10% del total contratado, y el plus será casi el doble que la categoría 5.
En tanto, las horas correspondientes a la categoría 7 no podrán superar el 15% del total contratado, y el valor, en este caso, será casi el triple que la categoría 5, que también será actualizada a partir de esta resolución.
Las horas Polad son solicitadas por un particular que requiere que un policía custodie su negocio o cuadra de manera permanente. Para la fuerza son adicionales especiales que se prestan para cubrir esos lugares o puestos y son horas pagadas por el particular.
En el caso de comercios que soliciten custodia, el servicio se presta dentro o en la vereda y el efectivo no hace rondín. Para tramitarla, el particular tiene que ir hasta la comisaría de su jurisdicción y pedir la custodia, luego desde esa dependencia se evalúa la situación. Con una nota al Ministerio de Seguridad se solicita la custodia y con eso se genera una orden de servicio que baja a Jefatura Departamental y es reenviado a la comisaría.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí