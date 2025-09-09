Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes
Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense: quienes estuvieron
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y lo que hay que saber
"Apoyamos su compromiso...": el FMI apoyó al Gobierno tras la derrota en las elecciones bonaerenses
Una chinche invasora amenaza la producción frutihortícola de La Plata y Sudamérica
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs River y Gimnasia vs Unión
La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”
Llega el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por orden de Trump
Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19
Choque entre un auto y un micro de la línea Oeste en pleno centro de La Plata
Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
"Con uñas y dientes": el mensaje oficial de la mesa política nacional de Milei
Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
La Plata: concejal cuestionó el uso de fuegos artificiales en los festejos del peronismo
Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini
La Reserva del Lobo se reencontró con el triunfo ante Riestra con goles de Cortazzo y De Asís
La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell
Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires inició este martes un proceso de reordenamiento político tras la dura derrota sufrida en las elecciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la primera reunión formal de la mesa bonaerense en la Casa Rosada. La convocatoria se dio dos días después del revés en las urnas y bajo un estricto hermetismo.
El encuentro comenzó pasadas las 14 en el Salón Norte. Estuvieron presentes dirigentes libertarios y referentes del PRO que se sumaron como aliados. Entre los asistentes se destacaron Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Diego Santilli, los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, además del asesor Santiago Caputo y el legislador electo Maximiliano Bondarenko. También participó el operador provincial Sebastián Pareja.
Según trascendió de manera oficial, la mesa funcionará como espacio de coordinación electoral. Uno de los participantes confirmó en off a LaNoticiaWeb que se trato de una “Mesa política y de estrategia Provincial semanal”. La frase dejó en claro el carácter reservado de la reunión y la decisión de sostener un esquema regular de trabajo.
Las conversaciones se prolongaron por más de dos horas. Algunos de los presentes se retiraron antes por compromisos en el Congreso. Ese fue el caso de Ritondo y Santilli, quienes participaron del inicio pero luego debieron incorporarse a la comisión investigadora del caso Libra. José Luis Espert pasó por Balcarce 50 en horas previas, aunque no se sentó en la mesa bonaerense. Tampoco estuvo Eduardo “Lule” Menem, que había integrado el armado previo.
Fuentes de LLA remarcaron que el objetivo es darle continuidad a un espacio de debate político con foco en la campaña de octubre. Se buscó incorporar miradas del PRO y aprovechar la experiencia de sus intendentes para reforzar la presencia territorial, un aspecto en el que el oficialismo reconoció falencias tras el traspié electoral.
La inclusión de Bondarenko generó reparos en sectores libertarios que cuestionaron sus declaraciones críticas hacia la política económica. Sin embargo, se decidió sostener su incorporación en el marco del nuevo esquema. Mientras tanto, las agrupaciones internas conocidas como “Las Fuerzas del Cielo” reclamaron mayor participación, pero no obtuvieron respuesta favorable.
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y lo que hay que saber
El hermetismo fue absoluto. Al salir de la reunión, uno de los dirigentes presentes evitó dar precisiones y se limitó a responder: “Sin comentarios, recién estamos empezando”.
El armado bonaerense quedó planteado como una mesa de coordinación semanal. Su funcionamiento marcará el pulso de La Libertad Avanza en la provincia en la recta final hacia las elecciones de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí