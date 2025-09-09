Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell

La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell
9 de Septiembre de 2025 | 19:53

Escuchar esta nota

El equipo de Reserva de Estudiantes no está teniendo un buen torneo en este Clausura. Después de tres torneos que lo tuvo como protagonista absolouto esta vez llegó el turno del recambio de jugadores y lógicamente la estructura se resintió. Hoy perdió como local 1-0 ante Defensa y Justicia y de esta manera está fuera del grupo de equipos clasificados y eso que tiene un partido más jugado que el resto.

El problema del Pincha es que cayó frente a un rival de menos envergadura que estaba por debajo y no asomaba como un problema. Pero le ganó igual porque acertó en la única chance que tuvo y el Pincha no pudo.

De todas maneras siempre esta categoría sirvió para formar jugadores que puedan ser alternativas para meterse en el equipo de Primera. Algunos como Amondarain, Pierani, Pérez y otros más ya son alternativas del Barba.

Estudiantes formó con Rodrigo Borzone; Ezequiel Orbe, Máximo Desábato,Lautaro Fernández, Jorge Geogief; Rodrigo González, Galo Galarza, Thiago González, Ciro Spalletta; Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez. DT: Jonatan Schunke.

Fútbol Infantil

