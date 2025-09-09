La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell

El equipo de Reserva de Estudiantes no está teniendo un buen torneo en este Clausura. Después de tres torneos que lo tuvo como protagonista absolouto esta vez llegó el turno del recambio de jugadores y lógicamente la estructura se resintió. Hoy perdió como local 1-0 ante Defensa y Justicia y de esta manera está fuera del grupo de equipos clasificados y eso que tiene un partido más jugado que el resto.

El problema del Pincha es que cayó frente a un rival de menos envergadura que estaba por debajo y no asomaba como un problema. Pero le ganó igual porque acertó en la única chance que tuvo y el Pincha no pudo.

De todas maneras siempre esta categoría sirvió para formar jugadores que puedan ser alternativas para meterse en el equipo de Primera. Algunos como Amondarain, Pierani, Pérez y otros más ya son alternativas del Barba.

Estudiantes formó con Rodrigo Borzone; Ezequiel Orbe, Máximo Desábato,Lautaro Fernández, Jorge Geogief; Rodrigo González, Galo Galarza, Thiago González, Ciro Spalletta; Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez. DT: Jonatan Schunke.