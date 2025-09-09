La Reserva de Gimnasia se reencontró con el triunfo ante Riestra por 2 a 1

La Selección, con uno menos, pierde 1 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Luego de tres partidos sin triunfos, el equipo de Fernando Zaniratto volvió a ganar. Derrotó en La Candela 2-1 a Riestra para seguir en puestos de clasificación. Jorge de Asís y Juan Cruz Cortazzo convirtieron los tantos albiazules.
El Lobo encontró la ventaja inicial gracias a una recuperación de pelota de Cayetano Bolzán que le permitió al goleador Jorge de Asís convertir el primer tanto de la tarde.
En el complemento, un buen cabezazo de Juan Cruz Cortazzo tras centro de Nicolás Barros Schelotto marcó el segundo tanto mens sana. Sobre el final un penal para Riestra puso cifras definitivas al partido.
Gimnasia formó con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Thomas Mielniczuk; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santiago Villarreal, Cayetano Bolzán, Brian Croce; Jorge de Asís.
