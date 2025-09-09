Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”

La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”
9 de Septiembre de 2025 | 20:15

Escuchar esta nota

La reconocida cantante Gladys “La Bomba Tucumana” sostuvo que el Gobierno “no tiene corazón” por los recortes que se realizan en el Hospital Garrahan y se mostró a corazón abierto durante la Gala a beneficio de la misma institución, que lucha por permanecer en pie de la misma manera desde hace más de 38 años.

En medio de una fuerte crisis en el ámbito de pediatría, el nosocomio especializado aún brinda apoyo y contención de calidad a todo el país, incluso, cuando los profesionales reciben sueldos extremadamente bajos, todavía disponen de una residencia para madres que viven a grandes distancias y sus hijos permanecen internados.

En diálogo con Nahuela Saa (La Criti), la artista tropical se mostró “muy emocionada y feliz de poder” dar su aporte durante la reunión a beneficio, ya que interpretó algunas canciones en el transcurso de la noche y definió a la causa como “hermosa y noble, algo que nos toca a todos”. En la conversación, la intérprete rememoró a Luciano Ojeda y María de los Ángeles Trincavelli: “Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día”.

Respecto al hospital en cuestión, retomó: “Me parece muy noble todo lo que hacen. Atienden a niños de todo el país. En el interior no tienen recursos. Le abraza el corazón a las familias de los niños que están enfermos y los adolescentes”. En línea, se refirió a los menores que actualmente padecen cáncer: “Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto”.

"Anímicamente hoy fue un día raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono", continuó la cantante y contó: “Fui muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.

Frente al posible cierre de las residencias para las personas que llegan del interior del país por parte del Estado, consideró: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imagínate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”. “Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que rever absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”, concluyó Gladys.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA

Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes

Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Espectáculos

Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi

Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini

Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El Súper Cartonazo quedó vacante: pozo de $2.000.000, un auto 0 km y más premios
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Basural en San Carlos, a metros de un club infantil: “Los chicos juegan entre la basura y las ratas”
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
Deportes
Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell
La Reserva del Lobo se reencontró con el triunfo ante Riestra con goles de Cortazzo y De Asís
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs River y Gimnasia vs Unión
Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
Policiales
Choque entre un auto y un micro de la línea Oeste en pleno centro de La Plata
VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19
Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Información General
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
La Virgen de Luján llegó al Vaticano y se realizó una emotiva entronización
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla