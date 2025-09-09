La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”

Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
La reconocida cantante Gladys “La Bomba Tucumana” sostuvo que el Gobierno “no tiene corazón” por los recortes que se realizan en el Hospital Garrahan y se mostró a corazón abierto durante la Gala a beneficio de la misma institución, que lucha por permanecer en pie de la misma manera desde hace más de 38 años.
En medio de una fuerte crisis en el ámbito de pediatría, el nosocomio especializado aún brinda apoyo y contención de calidad a todo el país, incluso, cuando los profesionales reciben sueldos extremadamente bajos, todavía disponen de una residencia para madres que viven a grandes distancias y sus hijos permanecen internados.
En diálogo con Nahuela Saa (La Criti), la artista tropical se mostró “muy emocionada y feliz de poder” dar su aporte durante la reunión a beneficio, ya que interpretó algunas canciones en el transcurso de la noche y definió a la causa como “hermosa y noble, algo que nos toca a todos”. En la conversación, la intérprete rememoró a Luciano Ojeda y María de los Ángeles Trincavelli: “Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día”.
Respecto al hospital en cuestión, retomó: “Me parece muy noble todo lo que hacen. Atienden a niños de todo el país. En el interior no tienen recursos. Le abraza el corazón a las familias de los niños que están enfermos y los adolescentes”. En línea, se refirió a los menores que actualmente padecen cáncer: “Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en esto”.
"Anímicamente hoy fue un día raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono", continuó la cantante y contó: “Fui muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.
Frente al posible cierre de las residencias para las personas que llegan del interior del país por parte del Estado, consideró: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imagínate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”. “Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que rever absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”, concluyó Gladys.
