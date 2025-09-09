Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un jardín de infantes de La Plata ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"

9 de Septiembre de 2025 | 15:31

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió este lunes al Jardín de Infantes N°965, ubicado en la calle 90 entre 154 y 155. Al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron las puertas del fondo violentadas y constataron que delincuentes habían ingresado durante la madrugada para llevarse varios elementos de valor.

Según informaron desde la comunidad educativa, en esta ocasión los ladrones se alzaron con tres parlantes y otros equipos que todavía no pudieron ser detallados en su totalidad. Sin embargo, madres y padres del jardín señalaron que entre lo sustraído se encontraba un equipo de mayor tamaño, que tampoco fue hallado.

El hecho generó una fuerte indignación entre las familias, ya que se trata del quinto robo en lo que va del año. En oportunidades anteriores, los delincuentes habían sustraído una procesadora, un microondas, vajilla completa, ollas y cubiertos, dejando al jardín sin elementos básicos para el desarrollo de las actividades diarias.

“Es muy agotadora esta situación”, lamentó una madre en diálogo con este medio, al tiempo que reclamó mayores medidas de seguridad para proteger a la institución.

La reiteración de hechos delictivos en el establecimiento encendió la preocupación de la comunidad escolar, que pide respuestas urgentes para garantizar un entorno seguro para los niños y trabajadores del jardín

