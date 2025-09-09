Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
Otra víctima fatal del tránsito en La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión
"Con uñas y dientes": el mensaje oficial de la mesa política nacional de Milei
Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
Una chinche invasora amenaza la producción frutihortícola de La Plata y Sudamérica
Trepa el dólar oficial, baja el blue y suben los bonos y las acciones en Wall Street
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
Un diputado bonaerense electo tiene un proyecto para eliminar la VTV: "Es un curro"
Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU
EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas
Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes de La Plata esperan impacto en precios
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Francia: Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Natalia Oreiro reveló los motivos por los que no quiere hacer teatro
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de La Plata encendió las alarmas sobre el avance de una plaga que podría tener un fuerte impacto económico y ambiental en Sudamérica. Se trata de la chinche de encaje del álamo (Monosteira unicostata), un insecto originario de Eurasia que desde su llegada al continente en 2016 ha mostrado una preocupante capacidad de expansión.
La investigación, liderada por la doctora Sara Montemayor y realizada junto a los investigadores Javier Amaru-Castelo y Pablo M. Dellapé, todos ellos integrantes de la División Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y del CONICET, acaba de ser publicada en la revista internacional Agricultural and Forest Entomology. El trabajo representa un importante aporte científico para la prevención y el manejo de plagas en la región.
Esta especie invasora, originaria de Eurasia, llegó a Sudamérica en 2016 y desde entonces no ha parado de ganar terreno. Primero se detectó en Mendoza, luego en Neuquén y Río Negro, más recientemente en el norte de la provincia de Buenos Aires y también en varias regiones de Chile.También se ha confirmado su presencia en Chile, en la Región Metropolitana de Santiago y en Bío-Bío. Según advierten los investigadores platenses, la especie muestra una clara tendencia a seguir expandiéndose a nuevas áreas.
“Nuestros modelos predicen que la chinche podría establecerse en todas las provincias de Argentina y en gran parte de Chile, así como en países vecinos como Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay”, explicó Montemayor. La especialista resaltó que este es un dato clave para que los organismos de control fitosanitario tomen medidas urgentes.
El trabajo de la UNLP se centró en analizar cómo la plaga se está adaptando a los nuevos ambientes sudamericanos. Utilizando herramientas avanzadas de modelado ecológico y distribución de especies (como el modelo Maxent y el análisis de nicho ecológico), el equipo determinó que Monosteira unicostata ha conservado su preferencia climática en Sudamérica, pero aún no ocupa todo el espacio potencial donde podría establecerse.
“La situación actual indica que la plaga no está en equilibrio en Sudamérica, lo que significa que hay muchas zonas climáticamente aptas donde todavía no ha llegado, pero que podría colonizar en el corto o mediano plazo”, afirmó el doctor Pablo M. Dellapé.
LE PUEDE INTERESAR
EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
El impacto económico de esta especie ya es evidente. En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, una de las principales regiones exportadoras de peras y manzanas del país, la detección de la chinche provocó la descalificación de cargas destinadas a mercados internacionales como el estadounidense, generando importantes pérdidas económicas para los productores locales.
Según explica Javier Amaru-Castelo, otro de los autores del estudio, “la chinche daña los cultivos de varias formas: debilita las hojas al extraer la savia, favorece la aparición de infecciones fúngicas y bacterianas por sus oviposiciones, y sus excrementos obstruyen los poros de las hojas, afectando la fotosíntesis y reduciendo la calidad de los frutos”.
La investigación también contempló escenarios futuros de cambio climático y su posible influencia en la expansión de la plaga. Los modelos sugieren que, aunque las zonas de riesgo se mantendrán relativamente estables en cuanto a ubicación geográfica, la extensión de las áreas favorables para la chinche podría incrementarse significativamente
Desde la UNLP destacan la importancia de fortalecer los programas de vigilancia y monitoreo en todo el país. “Es fundamental que se implemente un sistema de detección temprana y control en las zonas de riesgo. La prevención es clave para evitar que esta especie siga avanzando y genere mayores daños”, sostuvo Montemayor.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí