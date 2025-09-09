Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Política y Economía

Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores

El encuentro es en Casa de Gobierno. Por la tarde se reuniría con la mesa política de la provincia de Buenos Aires

Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores
9 de Septiembre de 2025 | 10:35

Escuchar esta nota

El impacto de la abultada diferencia que consagró a Fuerza Patria como el espacio vencedor de los comicios bonaerenses hace mella directa en el Poder Ejecutivo que desempolvó la vieja mesa política que encabezaba el presidente Javier Milei y que se encuentra operativa desde esta mañana a las 9:30hs.

Escoltado por sus funcionarios más cercanos, Milei intenta mostrarse en control de la situación luego del revés electoral que convulsionó a los mercados, a la tropa interna y puso a prueba la gobernabilidad.

Para eso, esta mañana vuelven a verse las caras en Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se trata del equipo más íntimo libertario que durante el mes de octubre del año 2024 se reunía regularmente los martes de cada semana en el despacho presidencial hasta que el propio libertario optó por disolver la instancia de intercambio.

El objetivo de la coordinación es incluir al temario político debates respecto a los pormenores de la gestión, con intención de llevar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete. Además, apuntará a sumar más actores al sulfatado Triángulo de Hierro en tensión por la disputa estratégica a la hora de cerrar las listas y tejer alianzas. Se trata de un gesto en respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a los escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

Esta mañana, el primero en llegar a Balcarce 50 fue el propio mandatario. Lo hizo a las 8:58hs., de buen semblante, en uso del particular sobre todo de cuero negro y se encaminó a sus oficinas ubicadas en la planta alta.

LE PUEDE INTERESAR

Bahía Blanca registró un récord de ausentismo en las elecciones legislativas 2025

LE PUEDE INTERESAR

Gremios industriales alertan por despidos y deterioro del empleo en Argentina

El vocero presidencial fue el segundo en incorporarse al intercambio, seguido por Bullrich, quien llegó minutos antes de las 9:30hs.. Poco después desfiló por el Salón de los Bustos Santiago Caputo. Los únicos que llegaron algunos minutos pasados al horario de convocatoria fueron Martín Menem, carpeta en mano, uno de los apuntados por un sector del Gobierno que le atribuye la responsabilidad en la derrota por los comicios en los que se repartieron los lugares en la Legislatura bonaerense, y Guillermo Francos, que hizo su ingreso con gesto adusto.

Luego de haber reunido dos veces en el día al Gabinete el pasado lunes, esta tarde también se reencontrará la mesa política de la provincia de Buenos Aires en una versión ampliada. Como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense, a las 14hs. se darán cita Karina Milei, el armador bonaerense, Sebastián Pareja, el asesor presidencial, Santiago Caputo, la mano derecha de la menor de los Milei, Eduardo “Lule” Menem, y Martín Menem. Podrían sumarse además como miembros plenos los dirigentes del PRO Christian Ritondo y Diego Santilli.

El accionar que demuestra el libertario responde al anticipo de la “profunda autocrítica” y la necesidad de “no repetir los mismos errores” que planteó Milei en el breve discurso que dio el pasado domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet.

Pese a las críticas contra el armado de Sebastián Pareja, de parte de varios usuarios twitteros que responden a las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera Santiago Caputo, el armador bonaerense fue ratificado como jefe de campaña en la provincia camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre, luego de la reunión que mantuvo con “Lule” Menem en su despacho.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

Monzó cargó duro contra Karina Milei: "Está manejando el poder y hace días vendía tortas"
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno, tras la derrota en la Provincia: sin cambios en el Gabinete y mesa política como posible salida

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Domínguez: la ventaja que busca mantener ante Gallardo

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar oficial abrió en alza en el Banco Nación: suben los bonos y las acciones en Wall Street

Bahía Blanca registró un récord de ausentismo en las elecciones legislativas 2025

Gremios industriales alertan por despidos y deterioro del empleo en Argentina

Mar del Plata: el municipio demanda a Jano’s Beach por deuda de guardavidas
Deportes
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Policiales
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Espectáculos
Lali Espósito se confesó: habló sobre los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
Natalia Oreiro confesó los motivos por los que no quiere hacer teatro
Mauro Icardi demandaría a Wanda Nara por revelar intimidades  
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Información General
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina
Médicos argentinos ganaron el “Óscar de la retina” por una cirugía ocular
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla