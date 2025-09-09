Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores

El impacto de la abultada diferencia que consagró a Fuerza Patria como el espacio vencedor de los comicios bonaerenses hace mella directa en el Poder Ejecutivo que desempolvó la vieja mesa política que encabezaba el presidente Javier Milei y que se encuentra operativa desde esta mañana a las 9:30hs.

Escoltado por sus funcionarios más cercanos, Milei intenta mostrarse en control de la situación luego del revés electoral que convulsionó a los mercados, a la tropa interna y puso a prueba la gobernabilidad.

Para eso, esta mañana vuelven a verse las caras en Casa Rosada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se trata del equipo más íntimo libertario que durante el mes de octubre del año 2024 se reunía regularmente los martes de cada semana en el despacho presidencial hasta que el propio libertario optó por disolver la instancia de intercambio.

El objetivo de la coordinación es incluir al temario político debates respecto a los pormenores de la gestión, con intención de llevar los temas ya procesados a las reuniones de Gabinete. Además, apuntará a sumar más actores al sulfatado Triángulo de Hierro en tensión por la disputa estratégica a la hora de cerrar las listas y tejer alianzas. Se trata de un gesto en respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a los escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

Esta mañana, el primero en llegar a Balcarce 50 fue el propio mandatario. Lo hizo a las 8:58hs., de buen semblante, en uso del particular sobre todo de cuero negro y se encaminó a sus oficinas ubicadas en la planta alta.

El vocero presidencial fue el segundo en incorporarse al intercambio, seguido por Bullrich, quien llegó minutos antes de las 9:30hs.. Poco después desfiló por el Salón de los Bustos Santiago Caputo. Los únicos que llegaron algunos minutos pasados al horario de convocatoria fueron Martín Menem, carpeta en mano, uno de los apuntados por un sector del Gobierno que le atribuye la responsabilidad en la derrota por los comicios en los que se repartieron los lugares en la Legislatura bonaerense, y Guillermo Francos, que hizo su ingreso con gesto adusto.

Luego de haber reunido dos veces en el día al Gabinete el pasado lunes, esta tarde también se reencontrará la mesa política de la provincia de Buenos Aires en una versión ampliada. Como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense, a las 14hs. se darán cita Karina Milei, el armador bonaerense, Sebastián Pareja, el asesor presidencial, Santiago Caputo, la mano derecha de la menor de los Milei, Eduardo “Lule” Menem, y Martín Menem. Podrían sumarse además como miembros plenos los dirigentes del PRO Christian Ritondo y Diego Santilli.

El accionar que demuestra el libertario responde al anticipo de la “profunda autocrítica” y la necesidad de “no repetir los mismos errores” que planteó Milei en el breve discurso que dio el pasado domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet.

Pese a las críticas contra el armado de Sebastián Pareja, de parte de varios usuarios twitteros que responden a las Fuerzas del Cielo, la organización que lidera Santiago Caputo, el armador bonaerense fue ratificado como jefe de campaña en la provincia camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre, luego de la reunión que mantuvo con “Lule” Menem en su despacho.