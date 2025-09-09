Marcharon en el Congreso por el Día internacional contra las falsas denuncias

El Congreso Nacional fue esta tarde el epicentro de una movilización por el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Bajo la consigna "las falsas denuncias destruyen vidas, arruinan familias y vulneran derechos fundamentales”, distintas organizaciones convocaron a manifestaciones en 18 provincias argentinas y 20 ciudades, además de distintas capitales del mundo.

En el escrito difundido por los organizadores, se invitó a los participantes a llevar banderas o carteles con nombre y la palabra “inocente”, como forma de visibilizar a quienes atravesaron procesos judiciales basados en acusaciones que, con el tiempo, se probaron falsas. “Gritalo. El 9S vamos a demostrar que no nos callamos más. Por todo y por todos”, decía el llamado.

Uno de los casos más resonantes es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien estuvo preso tras ser acusado por su exesposa Andrea Vázquez -funcionaria municipal de La Matanza- de abusar de sus propios hijos. El proceso judicial se extendió más de una década y recién este año fue absuelto.