Llega el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por orden de Trump

Llega el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por orden de Trump
9 de Septiembre de 2025 | 19:57

Con un operativo secreto coordinado por el gobierno de Javier Milei y el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, en las próximas horas llega el primer avión de argentinos deportados por Trump, que no recibirá quejas de la gestión nacional para evitar rispideces entre los mandatarios. 

El primer vuelo, un Boeing 767-300, llegará entre este miércoles y jueves a cargo de la empresa Omni Air International. Quiénes fueron deportados, se supo, habrían violado la ley federal estadounidense. 

En el viaje harán escala en Bogotá y en Belo Horizonte para luego finalizar en Ezeiza. Se desconoce la cifra de argentinos que viajarán de regreso pero se estima que serán cerca de 100 puesto que el avión tiene capacidad para 240 pasajeros. 

En tanto, con el silencio del gobierno argentino, la gestión de Donald Trump difunde una campaña publicitaria en medios nacionales para informar que, quienes no cumplan con los requisitos para su residencia, serán deportados a su país de origen.

 

