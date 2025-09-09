Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El FMI apoyó al Gobierno tras la derrota en las elecciones bonaerenses: "Apoyamos su compromiso..."

9 de Septiembre de 2025 | 17:33

En un fuerte gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X pasadas las 16:50 de este martes, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Respaldo al ancla fiscal y al marco cambiario

Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

