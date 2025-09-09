VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este lunes en La Plata en una zona muy transitada como es la intersección de 19 y 514 en Gonnet.

La secuencia quedó grabada en las cámara del sistema de Monitoreo Municipal en donde se ve lo impactante del siniestro.

En el lugar trabajaron agentes del COM y personal de SAME, que asistieron a la víctima y finalmente dispusieron su traslado a un centro de salud para una mejor atención.