Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini

Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini
9 de Septiembre de 2025 | 17:42

Escuchar esta nota

Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela asistieron a una charla de concientización sobre ludopatía, donde fueron enviados por pedido de la justicia, tras haber promocionado a empresas de apuestas ilegales, sin embargo, el centro de atención se radicó en el nuevo Lamborghini de Wanda Nara.

Es que, al igual que otros influencers, los mediáticos debieron ser parte de la capacitación como parte de una sanción obligatoria. Sin embargo, Valenzuela tampoco buscó un perfil muy recatado y asistió con su vehículo de alta gama.

Wanda dejó su lujoso transporte detrás del de su ex novio, lo que le impidió retirarse hasta que ella misma no lo hiciera y así ocurrió: tras la salida en marcha atrás de la conductora, hizo lo propio el músico.

Elián señaló que “concientizaron todo” y que la exposición “duró poco”. No obstante, éste sería un reencuentro fortuito de la ex pareja: “No conversamos mucho, nos saludamos y salimos porque estábamos prestando atención”.

“Aprendimos que -las apuestas-, de la forma legal, tienen sus límites y su control para aquellos que son menores, no tienen autocontrol sobre estas cosas que te hacen gastar dinero, meter en problemas a uno mismo o a tus padres que controlan a un menor”, explicó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Espectáculos

Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi

Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Viviana Canosa destrozó a Antonio Laje por su crítica a los votantes bonaerenses
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El Súper Cartonazo quedó vacante: pozo de $2.000.000, un auto 0 km y más premios
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Basural en San Carlos, a metros de un club infantil: “Los chicos juegan entre la basura y las ratas”
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
Deportes
Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
En el último concierto, Argentina cierra ante Ecuador: formaciones, hora y TV
Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
Policiales
VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19
Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Información General
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
La Virgen de Luján llegó al Vaticano y se realizó una emotiva entronización
Los terribles datos y cifras que te van a sacar las ganas de seguir fumando
Medicamentos de alto costo: un dilema entre la esperanza y la ruina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla