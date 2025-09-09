Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Espectáculos

Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos

Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
9 de Septiembre de 2025

Escuchar esta nota

Recordemos que, el fin de semana, Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37 con una gran fiesta de temática vaquera. La modelo encendió las redes con el glamoroso y sensual look que eligió para la ocasión y recibió miles de  “me gusta” pero, uno en especial no pasó desapercibido.

Allí, sin muchas "vueltas previas" Franco Colapinto le puso “me gusta” y se quedó en boxes.    

Claro está que, el like del piloto no pasó inadvertido ya que, el año pasado, Colapinto fue vinculado con la China Suárez. La actriz incluso se hizo un tatuaje en su honor: el número 43, que el corredor utiliza en su auto. Pero, cuando comenzó su romance con Mauro Icardi, decidió tapárselo.

Aquí, vale destacar que la China y Zaira eran muy cercanas hasta 2021, cuando su vínculo de amistad se rompió tras los rumores que vinculaban a la actriz con Icardi, mientras el goleador todavía estaba casado con Wanda Nara.

Para finalizar, recordemos que, recientemente Zaira fue vinculada con el actor Vico D'Alessandro, a quien conoce desde hace varios años. Sin embargo, la modelo negó esos rumores y, por el momento, seguiría soltera. 

