Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
Trepa el dólar oficial, baja el blue y suben los bonos y las acciones en Wall Street
Con Milei al frente, finalizó la reunión de la mesa política nacional
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
Un diputado bonaerense electo tiene un proyecto para eliminar la VTV: "Es un curro"
EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU
VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas
Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes de La Plata esperan impacto en precios
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Natalia Oreiro reveló los motivos por los que no quiere hacer teatro
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes
En pleno robo, intentó defender a su mamá y lo desmayaron de un golpe
En La Plata sigue el sol radiante a la espera de la primavera
¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata confirmó esta tarde que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 1464/2024, "este jueves 11 de septiembre habrá asueto académico en todo el ámbito universitario por conmemorarse el Día del Trabajador Docente".
Antes, como había anticipado EL DIA, el gremio de los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ADULP, había anticipado.
"El próximo jueves, 11 de septiembre, se celebra en la UNLP el día del trabajador y la trabajadora docente, por lo que la jornada será NO LABORABLE", comunicó el gremio.
"A partir de una propuesta realizada por ADULP, el Consejo Superior estableció en 2011 el 11 de septiembre como el Día del Docente de la UNLP, se consignó.
Y afirmó que "de esta forma, en consonancia con la Disposición R N° 528/11, no se dictarán clases".
En este marco, en medio de la incertidumbre en la comunidad académica, la Facultad de Derecho fue la que mejor comunicó la conmemoración de la jornada tras publicar en su página web un flyer que anuncia "asueto académico y administrativo".
Se sugiere de todas formas que los estudiantes estén alerta a las decisiones que se tomen en cada una de las facultades de la Universidad.
Con el asueto en el ámbito de las facultades, se espera este jueves 11 de septiembre una jornada de escasa actividad académica y escolar en La Plata.
Como es sabido, en conmemoración del Día del Maestro, en La Plata y la Provincia no se dictarán clases en los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y superior, tanto en establecimientos estatales como en los de gestión privada. Asimismo, tampoco habrá actividad en los niveles preuniversitarios que dependen de la UNLP.
La Dirección General de Cultura y Educación establece el 11 de septiembre como jornada de "asueto" e invita a "revalorizar el trabajo docente en el marco del recordatorio del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, maestro, estadista propulsor de la Educación Pública".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí