Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

La Ciudad

Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP

9 de Septiembre de 2025 | 12:49

Escuchar esta nota

La Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata confirmó esta tarde que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 1464/2024, "este jueves 11 de septiembre habrá asueto académico en todo el ámbito universitario por conmemorarse el Día del Trabajador Docente".

Antes, como había anticipado EL DIA, el gremio de los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ADULP,  había anticipado. 

"El próximo jueves, 11 de septiembre, se celebra en la UNLP el día del trabajador y la trabajadora docente, por lo que la jornada será NO LABORABLE", comunicó el gremio. 

"A partir de una propuesta realizada por ADULP, el Consejo Superior estableció en 2011 el 11 de septiembre como el Día del Docente de la UNLP, se consignó. 

Y afirmó que "de esta forma, en consonancia con la Disposición R N° 528/11, no se dictarán clases". 

En este marco, en medio de la incertidumbre en la comunidad académica, la Facultad de Derecho fue la que mejor comunicó la conmemoración de la jornada tras publicar en su página web un flyer que anuncia "asueto académico y administrativo". 

Se sugiere de todas formas que los estudiantes estén alerta a las decisiones que se tomen en cada una de las facultades de la Universidad. 

Con el asueto en el ámbito de las facultades, se espera este jueves 11 de septiembre una jornada de escasa actividad académica y escolar en La Plata.  

Como es sabido, en conmemoración del Día del Maestro, en La Plata y la Provincia no se dictarán clases en los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y superior, tanto en establecimientos estatales como en los de gestión privada. Asimismo, tampoco habrá actividad en los niveles preuniversitarios que dependen de la UNLP. 

La Dirección General de Cultura y Educación establece el 11 de septiembre como jornada de "asueto" e invita a "revalorizar el trabajo docente en el marco del recordatorio del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, maestro, estadista propulsor de la Educación Pública".

