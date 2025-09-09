Choque entre un auto y un micro de la línea Oeste en pleno centro de La Plata

Un impactante choque tuvo lugar en pleno centro de La Plata, a metros de Plaza Moreno esta tarde. Involucró a un automóvil Fiat Mobi gris y un colectivo de la línea Oeste.

Según pudo saber Diario EL DIA, el incidente se dio en diagonal 73 y 17. En circunstancias que son materia de investigación, el vehículo de menor porte resultó con la trompa destrozada.

La zona se vio interrumpida al tránsito por unos minutos. No hubo que lamentar heridos.

En tanto, un móvil del Comando de Patrullas se hizo presente en el lugar para resguardar la escena que ocurrió en la intersección de diagonal 73 y 17 en sentido a Plaza Azcuénaga.