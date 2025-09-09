Otra víctima fatal del tránsito en La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión

El tránisto en La Plata se cobró la vida de un motociclista este martes, luego de un terrible choque con un camión en la zona de Abasto. Producto del impacto, el conductor perdió la vida en el lugar y el rodado fue consumido por las llamas en cuestión de minutos. Más temprano, en horas de la madrugada, otro motociclista falleció tras un accidente en Berisso.

Según se pudo conocer, el trágico accidente se produjo en la Avenida 208 a la altura de la calle 34. Allí, por causas que se intentan establecer, el motociclista se habría encontrado con el camión cuando este último intentaba doblar hacia el acceso a una finca. La magnitud del impacto habría sido tal que el conductor cayó sobre el pasto a escasos metros de la moto y el vehículo de mayor parte.

En el lugar se hizo presente una docena de vecinos y, con el correr de los minutos, agentes de la policía en varios patrulleros. Sin embargo, en base al testimonio brindado por testigos, el personal médico del SAME tardó en llegar.

Cabe destacar que el siniestro vial se produjo en la Avenida 208, una vía que funciona como enlace entre las arterias 520 y 44 que sirven de acceso a la Ciudad. En ese sentido, la angosta calzada cuenta con dos manos -una para cada sentido- y en algunos tramos no cuenta con espacio para la banquina a raíz de la extensión de la arboleda y los cultivos.

LEA TAMBIÉN Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60

El hecho ocurrió en horas de la madrugada por causas que eran materia de investigación. La víctima es un hombre de 38 años identificado como Néstor Raúl López, quien perdió el control de su moto despistando y quedando tendido sobre el asfalto.

El hecho fue advertido por operadores del COM (Centro Operativo Municipal), quienes dieron aviso al personal policial e Inspectores del área de seguridad vial quienes se dirigieron de inmediato al lugar.