La Plata: concejal cuestionó el uso de fuegos artificiales en los festejos del peronismo

El concejal Nicolás Morzone (PRO) presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de La Plata para expresar un repudio al uso de fuegos artificiales durante los festejos políticos que tuvieron lugar el domingo por la noche, luego de las elecciones.

El edil señaló que la práctica constituye una infracción a la Ordenanza 12.391, que prohíbe la utilización de pirotecnia sonora en el partido de La Plata.

Morzone fundamentó su rechazo en los efectos adversos que generan estos artificios, especialmente sobre las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que pueden sufrir crisis de angustia, pánico y desregulación sensorial, así como también en los animales domésticos y silvestres, que reaccionan con miedo extremo, taquicardia y desorientación, llegando incluso a provocarse accidentes al intentar escapar.

“Los fuegos artificiales con impacto sonoro tienen un efecto negativo y muchas veces irreversible en grupos vulnerables. No se trata sólo de una cuestión estética o festiva, sino de una problemática de salud y bienestar”, remarcó el concejal.

No es la primera vez que se plantea el tema: en elecciones anteriores también se denunciaron situaciones similares, lo que reaviva el debate sobre el cumplimiento de la ordenanza vigente y el rol del Estado en el control de estas prácticas.