Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs River y Gimnasia vs Unión

Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs River y Gimnasia vs Unión
9 de Septiembre de 2025 | 18:55

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol confirmó día, horarios, programación y terna arbitral para lo que será la fecha 8 del Torneo Clausura que comenzará este jueves y finalizará el domingo. Estudiantes recibirá al River de Gallardo y Gimnasia visitará a Unión de Santa Fe. 

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)

LE PUEDE INTERESAR

Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia citó a Pellegrino para que realice su descargo por la cesión de Derechos Audiovisuales

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Juan Mamani

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Andrés Gariano

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Laura Fortunato

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Manuel Sanchez

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: José Castelli

19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gastón Suárez

21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Verlotta

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Christian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Martin

15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Sebastian Habib

17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Juan Del Fueyo

20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Diego Romero

20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Gastón Monzón Brizuela

AVAR: Walter Ferreyra

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez

Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA

Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes

Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios

¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
+ Leidas

De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió

Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia

Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?

El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo

Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Deportes

La Selección, con uno menos, pierde 1 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell

La Reserva del Lobo se reencontró con el triunfo ante Riestra con goles de Cortazzo y De Asís

Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
Policiales
Impresionante choque múltiple en Plaza Moreno: un auto terminó en la vereda
Choque entre un auto y un micro de la línea Oeste en pleno centro de La Plata
VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19
Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Espectáculos
La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”
Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi
Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini
Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos
Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
Política y Economía
Llega el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por orden de Trump
Fiscal pide revocar procesamiento del ex presidente Alberto Fernández
La Plata: concejal cuestionó el uso de fuegos artificiales en los festejos del peronismo
Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense: quienes estuvieron
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
El Súper Cartonazo quedó vacante: pozo de $2.000.000, un auto 0 km y más premios
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Basural en San Carlos, a metros de un club infantil: “Los chicos juegan entre la basura y las ratas”
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla