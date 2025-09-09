Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Otamendi vio la roja y la Selección sigue 0 a 0 con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
Martes trágico para el tránsito en la Región: dos muertes en distintos accidentes
Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense: quienes estuvieron
Nuevo impuesto a billeteras virtuales en Provincia: montos, detalles, cuando rige y la aclaración de ARBA
Anunciaron que construirán un cuarto carril en un tramo de la Autopista La Plata
"Apoyamos su compromiso...": el FMI apoyó al Gobierno tras la derrota en las elecciones bonaerenses
Una chinche invasora amenaza la producción frutihortícola de La Plata y Sudamérica
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs River y Gimnasia vs Unión
La Bomba Tucumana contra el gobierno por los recortes en el Hospital Garrahan: “No tienen corazón”
Llega el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por orden de Trump
Confirman que este jueves no habrá clases en colegios y facultades de la UNLP
VIDEO. Impactante accidente en La Plata: motociclista voló por el aire en avenida 19
Choque entre un auto y un micro de la línea Oeste en pleno centro de La Plata
Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
"Con uñas y dientes": el mensaje oficial de la mesa política nacional de Milei
Marianela Mirra, a los gritos y entre insultos, comparó a José Alperovich con Mauro Icardi
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
La Plata: concejal cuestionó el uso de fuegos artificiales en los festejos del peronismo
Wanda Nara, obligada por la Justicia, fue a una charla de ludopatía con su nuevo Lamborghini
La Reserva del Lobo se reencontró con el triunfo ante Riestra con goles de Cortazzo y De Asís
La Reserva de Estudiantes cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en City Bell
Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que serán papás por primera vez
Un jardín de infantes de Los Hornos ya sufrió cinco robos en lo que va del año: "Esta situación es agotadora"
Registros Automotores: la Justicia respaldó el reclamo de Provincia y ratificó su potestad tributaria
La polémica del "cag... en un balde": qué dicen las cifras oficiales de viviendas con inodoros y agua
Fátima Flórez: de la ausencia de Javier Milei en su show a la guerra con Norberto Marcos
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
iPhone 17 Pro de Apple y las novedades disruptivas: chip de MacBook, batería récord y cámara cuadrada con IA
EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Liga Profesional de Fútbol confirmó día, horarios, programación y terna arbitral para lo que será la fecha 8 del Torneo Clausura que comenzará este jueves y finalizará el domingo. Estudiantes recibirá al River de Gallardo y Gimnasia visitará a Unión de Santa Fe.
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)
LE PUEDE INTERESAR
Un ex arquero de Boca sufrió una descompensación en la ruta y falleció
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Juan Mamani
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunman
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Andrés Gariano
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Manuel Sanchez
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gastón Monzón Brizuela
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Sebastian Martinez
AVAR: José Castelli
19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodriguez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gastón Suárez
21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Christian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Martin
15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Sebastian Habib
17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Juan Del Fueyo
20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Diego Romero
20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Walter Ferreyra
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí