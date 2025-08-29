VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Los usuarios de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de La Plata pusieron el grito en el cielo en la mañana de ayer, al encontrarse con una extensa fila de autos que dieron lugar demoras inesperadas y estresantes en la misión de poder realizar el chequeo técnico anual.

El panorama, que se repite año a año, generó disgusto y malestar, ya que todavía se respira cierto enojo por los elevados precios que comenzaron a regir semanas atrás.

Como se recordará, hacer el trámite para poder circular con la oblea actualizada cuesta casi 80 mil pesos. Con respecto a las tardanzas, un automovilista que se comunicó con este medio aseguró que “tenía turno y tuve que hacer fila”. “Llegué a las 8.45 y a las 10 todavía seguía esperando y sin ser atendido”, sostuvo.

Otro usuario protestó que “la VTV es un curro y con lo que te hacen pagar encima tenés que esperar”,dijo y calculó que a media mañana la fila era “casi tres cuadras”. En la misma línea, un hombre que aguardaba a entrar al predio de 19 y 518 contó que “con turno y todo tuve que esperar. Pero no es una espera normal, te lleva buena parte de la mañana”, afirmó.

Todo esto en un contexto que trae como antecedente cercano el aumento de precios y un poco más atrás, un cambio en el sistema de turno por el cual el último número de la patende ordena el mes del año en el que toca. Ese cambio, justamente, busca regular la demanda para evitar paisajes como el de la víspera.

Así las cosas, desde el 17 de julio, para vehículos de hasta 2.500 kilogramos el costo de la VTV es de $79.640,87. En tanto, aquellos que excedan ese peso deben abonar una suma de $143.353,57.

Para motovehículos, los valores son: más de 50 centímetros cúbicos (cc) y hasta 200 centímetros cúbicos, $31.856,35; más de 200cc y hasta 600cc, $47.784,52; y más de 600cc, $63.712,70.

En cuanto a remolques, semiremolques y acoplados, los montos son: hasta 2.500 Kg $47.784,52 y más de 2.500 Kg $71.676,79.

Por otro lado, quedan exentos los vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.

También quedan exentos los vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

En tanto, en la categoría de bonificados aparecen en primer lugar vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Luego, taxis y remises y transportes escolares municipales y provinciales, que abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Por último, jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.