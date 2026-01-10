Iba camino a la psicóloga y fue asaltada en la calle

Una jubilada de 79 años se dirigía a una consulta con su psicóloga en Villa Elvira cuando, en lugar de encontrar contención, fue víctima de un violento asalto. En cuestión de segundos, dos motochorros la amenazaron de muerte y la despojaron de todas sus pertenencias.

El hecho ocurrió cerca de las 15.30, en la zona de calles 71 y 8, justo cuando la mujer se disponía a ingresar al consultorio. Según indicaron fuentes policiales, en ese momento fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de 110 cilindradas sin patente colocada.

El acompañante descendió del rodado y tomó con fuerza del brazo a la jubilada. Acto seguido, le apoyó un arma de fuego en el abdomen para intimidarla y obligarla a entregar sus pertenencias. Bajo amenazas, los asaltantes se apoderaron de todo lo que traía en su bolso. Tras el ataque, escaparon rápidamente del lugar, dejando a la víctima en estado de shock.

La jubilada no sufrió lesiones físicas, aunque el impacto emocional fue significativo. La investigación quedó en manos de la Policía, que analiza cámaras de seguridad de la zona.