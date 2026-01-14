El City dio el primer paso en las semifinales de la Copa de la Liga inglesa

Manchester City venció 2-0 a Newcastle en condición de visitante y dio un paso firme rumbo a la final de la Copa de la Liga. El conjunto dirigido por Pep Guardiola logró una ventaja importante de cara a la revancha que se disputará el próximo 4 de febrero a las 17:00 horas en el Etihad Stadium.

Los goles del equipo ciudadano fueron convertidos por Antoine Semenyo, a los 8 minutos del complemento, y Rayan Cherki, quien sentenció el partido en el noveno minuto de adición.