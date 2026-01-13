Vecinos de la zona de 133 y 501, en el límite entre Hernández y Gorina, manifestaron su preocupación tras la aparición de numerosos roedores de gran tamaño que fueron registrados en video mientras se desplazaban por veredas y sectores de pastizales. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron alarma, ya que muchos creyeron que se trataba de ratas enormes.

Sin embargo, especialistas y personas conocedoras de la fauna local indicaron que se trataría de cuises, un roedor silvestre autóctono de la región, habitual en zonas rurales y periurbanas, pero poco frecuente en áreas urbanizadas.

Una de las hipótesis que manejan los vecinos es que la aparición de estos animales podría estar relacionada con incendios recientes en zonas de pastizales cercanas, lo que habría provocado el desplazamiento forzado de la fauna silvestre en busca de refugio y alimento.

Este fenómeno ya se ha registrado en otras oportunidades, cuando el fuego arrasa con su hábitat natural y obliga a especies como los cuises a salir de áreas rurales y aparecer repentinamente en barrios urbanos.

Qué son los cuises

El cuis es un roedor sudamericano de cuerpo robusto, pelaje espeso y sin cola larga visible, lo que lo diferencia claramente de la rata común. Es herbívoro, se desplaza en grupos y suele habitar pastizales, campos y bordes de arroyos, evitando normalmente el contacto con el ser humano.