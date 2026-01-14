Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sostenía un puente ferroviario en construcción y se desplomó sobre la formación
Escuchar esta nota
Al menos 30 personas murieron, mientras que unas 67 sufrieron heridas de diversa consideración tras producirse la caída de una grúa de construcción que hizo descarrilar un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia.
Según la prensa, el trágico hecho ocurrió en la localidad de Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew, cuando la grúa cedió sobre un tren que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.
Como consecuencia de ello, la estructura de metal detuvo la marcha de la formación y provocó que descarrilara, tras lo cual el tren se comenzó a incendiar con los pasajeros en su interior, por lo que, de inmediato se desplegó un amplio operativo de rescate.
En el procedimiento estuvieron efectivos de la policía local, médicos y bomberos que arribaron al lugar para contener las llamas, mientras que varios rescatistas se adentraron entre los escombros para sacar a las personas heridas.
En tanto, según informó el gobierno de la ciudad donde se produjo el siniestro, la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y “se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí