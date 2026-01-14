Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos

Sostenía un puente ferroviario en construcción y se desplomó sobre la formación

14 de Enero de 2026 | 07:12

Al menos 30 personas murieron, mientras que unas 67 sufrieron heridas de diversa consideración tras producirse la caída de una grúa de construcción que hizo descarrilar un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia.

Según la prensa, el trágico hecho ocurrió en la localidad de Ban Thanon Khot, subdistrito de Si Khiew, cuando la grúa cedió sobre un tren que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani.

Como consecuencia de ello, la estructura de metal detuvo la marcha de la formación y provocó que descarrilara, tras lo cual el tren se comenzó a incendiar con los pasajeros en su interior, por lo que, de inmediato se desplegó un amplio operativo de rescate.

En el procedimiento estuvieron efectivos de la policía local, médicos y bomberos que arribaron al lugar para contener las llamas, mientras que varios rescatistas se adentraron entre los escombros para sacar a las personas heridas.

En tanto, según informó el gobierno de la ciudad donde se produjo el siniestro, la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y “se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar”.

